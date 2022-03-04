Зеленський нагородив орденами та медалями 76 військових, з них 37 — посмертно
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами та медалями 76 українських військових, з них 37 — посмертно. Про це повідомляє УНН із посиланням на відеозвернення Глави держави.
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"Я сьогодні нагородив орденами та медалями 76 українських героїв за особисту мужність і самовіддані дії заради нашої оборони. На жаль, з них 37 нагороджуються посмертно. Я присвоїв звання Героя України генерал-лейтенанту Павлюку Олександру Олексійовичу – командувачу Операції об'єднаних сил. Присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику Швораку Володимиру Васильовичу – заступнику командувача військ оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Присвоїв військове звання бригадного генерала юстиції полковнику юстиції Мельнику Сергію Миколайовичу, начальнику Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Присвоїв звання бригадного генерала полковнику Богомолову Артему Євгеновичу, заступнику командувача військ Оперативного командування «Захід». Присвоїв звання генерала Залужному Валерію Федоровичу – Головнокомандувачу Збройних Сил України", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський посмертно нагородив званням "Героя України" сапера Скакуна.