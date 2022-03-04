Зеленский наградил орденами и медалями 76 военных, из них 37 — посмертно

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"Я сегодня наградил орденами и медалями 76 украинских героев за личное мужество и самоотверженные действия ради нашей обороны. К сожалению, из них 37 награждаются посмертно. Я присвоил звание Героя Украины генерал - лейтенанту Павлюку Александру Алексеевичу-командующему Операции объединенных сил. Присвоил военное звание бригадного генерала полковнику Швораку Владимиру Васильевичу - заместителю командующего войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Присвоил воинское звание бригадного генерала юстиции полковнику юстиции Мельнику Сергею Николаевичу, начальнику Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Присвоил звание бригадного генерала полковнику Богомолову Артему Евгеньевичу, заместителю командующего войсками Оперативного командования "Запад". Присвоил звание генерала Залужному Валерию Федоровичу - Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины", - сообщил Зеленский.

Напомним

Зеленский посмертно наградил званием "Героя Украины" сапера Скакуна.