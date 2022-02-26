Підірвав разом із собою міст: Зеленський посмертно нагородив званням "Героя України" сапера Скакуна
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив званням "Герой України" сапера Віталія Скакуна, який підірвав разом із собою Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити просування російської танкової колони. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Я ухвалив рішення про нагородження "Герой України" Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст", - сказав Зеленський.
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Інженер окремого батальйону, матрос Віталій Скакун підірвав разом із собою Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити просування російської танкової колони.