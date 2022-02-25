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Український військовий підірвав міст разом із собою, щоб зупинити ворога

Український військовий підірвав міст разом із собою, щоб зупинити ворога

Київ • УНН

 • 864961 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Інженер окремого батальйону, матрос Віталій Скакун підірвав разом із собою Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити просування російської танкової колони. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Одним із найважчих місць на мапі України став Кримський перешийок, де ворога зустрів окремий батальйон морської піхоти.

"Щоб зупинити просування танкової колони, було прийнято рішення на підрив Генічеського автомобільного мосту.
Виконати цю задачу визвався інженер окремого батальйону, матрос Скакун Віталій Володимирович. Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг. За словами побратимів, Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. Наш побратим загинув", — ідеться у повідомленні.

Як зазначили, героїчний вчинок військового ЗСУ значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.

На всій території України ввели воєнний стан.

За добу, 25 лютого, росіяни обстріляли понад 30 українських цивільних об'єктів

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