Украинский военный взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить врага
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Инженер отдельного батальона, матрос Виталий Скакун взорвал вместе с собой Генический автомобильный мост, чтобы остановить продвижение российской танковой колонны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Одним из самых тяжелых мест на карте Украины стал Крымский перешеек, где встретил врага отдельный батальон морской пехоты.
"Чтобы остановить продвижение танковой колонны, было принято решение на подрыв Генического автомобильного моста.
Выполнить эту задачу вызвался инженер отдельного батальона, матрос Скакун Виталий Владимирович. Мост был заминирован, но отойти оттуда он не успел. По словам собратьев, Виталий вышел на связь, и сообщил о том, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв. Наш собрат погиб", — говорится в сообщении.
Как отметили, героический поступок военного ВСУ значительно замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону.
Напомним
24 февраля в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.
На всей территории Украины ввели военное положение.
За сутки, 25 февраля, российские обстреляли более 30 украинских гражданских объектов.