За добу в Україні росіяни обстріляли понад 30 цивільних об'єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. За цю добу російські війська обстріляли понад 30 цивільних об'єктів в Україні. Про це повідомив речник - радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає кореспондент УНН.
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"Росіяни говорять про те, що вони не стріляють по цивільних об'єктах. 33 цивільних об'єкти було обстріляно за цю добу. Росіяни стріляють по цивільних об'єктах і вбивають мирних жителів", - розповів Денисенко.
Доповнення
Російські війська обстріляли Старобільськ на Луганщині. Внаслідок обстрілу відбулося загоряння двох двоповерхових будинків та СТО. Одна людина загинула.