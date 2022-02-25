Російські війська на Луганщині обстріляли Старобільськ, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Російські війська обстріляли Старобільськ на Луганщині. У результаті обстрілу відбулося загоряння двох двоповерхових будинків та СТО. Одна людина загинула. Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
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“Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів по вулиці Ватутіна та Старотаганрогська. Проводиться гасіння пожеж та рятування людей. Наразі, за інформацією 6 осіб врятовано, 1 - загиблий, роботи продовжуються”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Станом на 7 годину ранку 25 лютого ситуація в Донецькому оперативному районі залишається контрольованою. Російські війська продовжують обстрілювати позиції Об’єднаних сил, міста та об’єкти цивільної інфраструктури. В районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська вночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти у тил наших військ, але були вчасно виявлені та знищені.