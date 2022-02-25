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15 марта, 19:03 • 94387 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 126314 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115114 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109394 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100335 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96186 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84005 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Российские войска в Луганской области обстреляли Старобельск, есть погибший

Российские войска в Луганской области обстреляли Старобельск, есть погибший

Киев • УНН

 • 290881 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Российские войска обстреляли Старобельск в Луганской области. В результате обстрела произошло возгорание двух двухэтажных домов и СТО. Один человек погиб. Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Цитата

“Спасатели ликвидируют последствия обстрелов по улице Ватутина и Старотаганрогска. Проводится тушение пожаров и спасение людей. Сейчас, по информации, 6 человек спасены, 1 - погибший, работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Дополнение

По состоянию на 7 часов утра 25 февраля ситуация в Донецком оперативном районе остается контролируемой. Российские войска продолжают обстреливать позиции Объединенных сил, города и объекты гражданской инфраструктуры. В районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачево и Беловодска ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл наших войск, но были вовремя обнаружены и уничтожены.

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