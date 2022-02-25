Российские войска в Луганской области обстреляли Старобельск, есть погибший

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“Спасатели ликвидируют последствия обстрелов по улице Ватутина и Старотаганрогска. Проводится тушение пожаров и спасение людей. Сейчас, по информации, 6 человек спасены, 1 - погибший, работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Дополнение

По состоянию на 7 часов утра 25 февраля ситуация в Донецком оперативном районе остается контролируемой. Российские войска продолжают обстреливать позиции Объединенных сил, города и объекты гражданской инфраструктуры. В районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачево и Беловодска ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл наших войск, но были вовремя обнаружены и уничтожены.



