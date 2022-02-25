ООС: українські захисники нанесли артилерійські удари по вогневих позиціях та скупченнях російської техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Станом на 07.00 ранку 25 лютого ситуація в Донецькому оперативному районі залишається контрольованою. Російські війська продовжують обстрілювати позиції Об'єднаних сил, міста та об'єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
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“Станом на 07.00 ранку 25 лютого ситуація в Донецькому оперативному районі залишається контрольованою. Російські війська продовжують обстрілювати позиції Об’єднаних сил, міста та об’єкти цивільної інфраструктури. В районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська вночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти у тил наших військ, але були вчасно виявлені та знищені”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Українські захисники нанесли артилерійські удари по вогневих позиціях та скупченнях російської техніки. Інформація про втрати противника уточнюється.