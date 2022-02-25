ООС: украинские защитники нанесли артиллерийские удары по огневым позициям и скоплениям российской техники

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“По состоянию на 07.00 утра 25 февраля ситуация в Донецком оперативном районе остается контролируемой. Российские войска продолжают обстреливать позиции Объединенных сил, города и объекты гражданской инфраструктуры. В районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачевого и Беловодская ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл наших войск, но были вовремя обнаружены и уничтожены”, — говорится в сообщении.

Детали

Украинские защитники нанесли артиллерийские удары по огневым позициям и скоплениях российской техники. Информация о потерях противника уточняется.