ООС: украинские защитники нанесли артиллерийские удары по огневым позициям и скоплениям российской техники
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. По состоянию на 07.00 утра 25 февраля ситуация в Донецком оперативном районе остается контролируемой. Российские войска продолжают обстреливать позиции Объединенных сил, города и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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“По состоянию на 07.00 утра 25 февраля ситуация в Донецком оперативном районе остается контролируемой. Российские войска продолжают обстреливать позиции Объединенных сил, города и объекты гражданской инфраструктуры. В районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачевого и Беловодская ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл наших войск, но были вовремя обнаружены и уничтожены”, — говорится в сообщении.
Детали
Украинские защитники нанесли артиллерийские удары по огневым позициям и скоплениях российской техники. Информация о потерях противника уточняется.