За сутки в Украине россияне обстреляли более 30 гражданских объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. За эти сутки российские войска обстреляли более 30 гражданских объектов в Украине. Об этом сообщил спикер - советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает корреспондент УНН.
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"Россияне говорят о том, что они не стреляют по гражданским объектам. 33 гражданских объекта были обстреляны за эти сутки. Россияне стреляют по гражданским объектам и убивают мирных жителей", - рассказал Денисенко.
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Российские войска обстреляли Старобельск в Луганской области. В результате обстрела произошло возгорание двух двухэтажных домов и СТО. Один человек погиб.