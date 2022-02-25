За сутки в Украине россияне обстреляли более 30 гражданских объектов

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"Россияне говорят о том, что они не стреляют по гражданским объектам. 33 гражданских объекта были обстреляны за эти сутки. Россияне стреляют по гражданским объектам и убивают мирных жителей", - рассказал Денисенко.

Дополнение

Российские войска обстреляли Старобельск в Луганской области. В результате обстрела произошло возгорание двух двухэтажных домов и СТО. Один человек погиб.



