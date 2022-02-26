Взорвал вместе с собой мост: Зеленский посмертно наградил званием "Героя Украины" сапера Скакуна
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил званием "Герой Украины" сапера Виталия Скакуна, который взорвал вместе с собой Генический автомобильный мост, чтобы остановить продвижение русской танковой колонны. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"Я принял решение о награждении орденом "Герой Украины" Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты посмертно. Ценой собственной жизни он взорвал мост", - сказал Зеленский.
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Инженер отдельного батальона, матрос Виталий Скакун взорвал вместе с собой Генический автомобильный мост, чтобы остановить продвижение русской танковой колонны.