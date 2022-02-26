Взорвал вместе с собой мост: Зеленский посмертно наградил званием "Героя Украины" сапера Скакуна

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"Я принял решение о награждении орденом "Герой Украины" Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты посмертно. Ценой собственной жизни он взорвал мост", - сказал Зеленский.

Дополнение

Инженер отдельного батальона, матрос Виталий Скакун взорвал вместе с собой Генический автомобильный мост, чтобы остановить продвижение русской танковой колонны.



