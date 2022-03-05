Вторжение России: Кулеба высказался о том, обострит ли ситуацию закрытое небо над Украиной

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"Позиция НАТО по бесполетной зоне (над Украиной – ред.) разочаровывает. К сожалению, я должен сказать, что из-за решения не устанавливать бесполетную зону российские ВВС будут убивать больше мирных жителей с воздуха", - сказал министр.

Детали

По его словам, министерство продолжает призывать НАТО установить бесполетную зону над Украиной. Также в МИД призывают международное агентство по атомной энергии и ООН обеспечить безопасность действующих в Украине атомных электростанций.

"Конечно, есть дискуссия – будет ли бесполетная зона обострять ситуацию или бесполетная зона принесет больше безопасности Украине. Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько НАТО уверена в себе. Если НАТО считает, что у него достаточно сил, чтобы установить бесполетную зону, исходя из того, что Россия не посмеет вступить в военный бой с самолетами НАТО, патрулирующими небо Украины, тогда бесполетная зона должна быть установлена", - сказал Кулеба.

"Если же НАТО не будет чувствовать себя уверенно и не поверит, что у него достаточно сил, чтобы противостоять России в воздухе над Украиной, то бесполетную зону на Украине они, конечно, не установят. Это очень просто. Так это видят жители Украины, и, как я уже сказал, объявленное до сих пор решение вызывает разочарование, но я думаю, что НАТО должно больше об этом подумать, потому что, в конце концов, все дело в спасении жизней невинных людей", - добавил он.

Ранее

Как писал УНН, министры иностранных дел НАТО 4 марта обсуждали вопросы о введении над Украиной бесполетной зоны, однако не хотят отправлять в воздушное пространство Украины свои самолеты.

Как заявил Президент Владимир Зеленский, отказавшись закрыть небо над Украиной, руководство НАТО дало зеленый свет последующей бомбардировке войсками Российской Федерации территории Украинского государства.