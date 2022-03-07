Україна чекає на рішення щодо закриття неба або надання бойових літаків – Зеленський

Цитата

"Вночі окупанти вдарили по Миколаєву. Прямо по житловим районам. З реактивної артилерії. Били по Харкову. Спальні райони мирного міста. Били по іншим містам України. Жодного воєнного сенсу. Просто терор. Тримають в заручниках мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля та багатьох інших міст та містечок, селищ, які окупанту вдалось захопити. Тимчасово. Поки не отримають покарання, а вони отримають. Наші Збройні сили знають, як це робити", - сказав Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що ворог втомлений та деморалізований.

"Вони прийшли на нашу землю шукати те, чого тут ніколи не було. Боягузство. Згоду на рабство. Будь-якій нормальній людині страшно дивитись на згорілі будинки. Зруйновані панельні багатоповерхівки. Знищені звичайні машини. Ракети, авіабомби, "гради", міномети... Проти людей. Відчуття – ніби це в іншій країні. Але це в нашій країні. В нашій. Яка завжди хотіла миру більш за усе", - зазначив Зеленський.

Президент запитав, скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб убезпечити небо над Україною.

"Чим мирні люди у Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбургу або Відня? Ми чекаємо рішення. Очищення неба. Або силою, яка у вас є, або ви дасте нам бойові літаки і засоби протиповітряної оборони, які дадуть нам потрібну силу. Це допомога, яку світ повинен надати не просто Україні, а собі. Щоб довести – людяність переможе. Якнайшвидше", - наголосив Зеленський.

Доповнення

Як писав УНН, міністри закордонних справ НАТО 4 березня обговорювали питання про введення над Україною безпольотної зони, однак вони не хочуть спрямовувати у повітряний простір України свої літаки.

Як заявив Президент Володимир Зеленський, відмовившись закрити небо над Україною, керівництво НАТО дало зелене світло подальшому бомбардуванню військами Російської Федерації території Української держави.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що закриття неба над Україною з боку НАТО спрацює, тільки якщо Альянс впевнений у своїх силах перед обличчям Росії.