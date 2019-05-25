Украина будет добиваться освобождения моряков - адвокат

"Трибунал высказался четко и недвусмысленно – корабли и захваченные моряки должны быть освобождены, немедленно. Поэтому любое промедление со стороны российских властей может оказаться причиной для политического и экономического давления со стороны цивилизованного мира на российские власти", - заявил он.

Украина будет продолжать требовать от РФ освободить пленных моряков, продолжил Полозов.

"Мы будем приобщать это решение трибунала, в том числе в рамках предварительного следствия и к тем судебным заседаниям, которые будут проходить", - добавил адвокат.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Украина ожидает от РФ быстрого выполнения приказа трибунала по освобождению моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.