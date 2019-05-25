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МЗС: Україна очікує від РФ швидкого виконання наказу трибуналу щодо звільнення моряків

МЗС: Україна очікує від РФ швидкого виконання наказу трибуналу щодо звільнення моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Міжнародний трибунал з морського права у німецькому Гамбурзі зобов’язав Росію негайно звільнити українські військові кораблі та повернути їх під контроль України, а також звільнити моряків і повернути в Україну. Українська сторона очікує, що Росія швидко та в повному обсязі виконає наказ трибуналу. Про це написала у Facebook заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, агент України у цій справі Олена Зеркаль, передає УНН.

"Міжнародний Трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити наші військові кораблі та повернути їх під наш контроль, а також звільнити їх і повернути в Україну. Наказ Трибуналу є чітким сигналом Росії, що вона не може порушувати міжнародне право безкарно. Затримання трьох військових кораблів та 24 військовослужбовців на борту є грубим порушенням імунітету, яким користуються військові кораблі згідно з Конвенцією ООН з морського права та за загальним міжнародним правом", - вказала вона.

"Ми очікуємо, що Росія швидко та в повному обсязі виконає наказ Трибуналу. Нагадаю, що в подібній справі – Arctic Sunrise – Росія також не брала участі, але швидко звільнила людей", - додала Зеркаль.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

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