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Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків

Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків

Київ • УНН

 • 68562 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Міжнародний трибунал з морського права у німецькому місті Гамбург зобов’язав Росію звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна. Про це оголосив голова трибуналу, передає УНН.

"РФ має негайно звільнити українські військові кораблі... і повернути їх під управління української сторони", - оголосив він.

Судді трибуналу віддали 19 голосів "за".

"19 голосів за 1 проти: РФ має негайно звільнити 24 затриманих українських військовослужбовців та дозволити їм повернутися до України", - вказав голова трибуналу.

У всіх випадках суддя Колодкін голосував проти.

Як повідомляв УНН, слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків проходили 10 травня у німецькому місті Гамбург.

Після виступу на слуханнях заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила журналістам, що суд з великою вірогідністю ухвалить рішення на користь України.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

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