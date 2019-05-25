Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Міжнародний трибунал з морського права у німецькому місті Гамбург зобов’язав Росію звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна. Про це оголосив голова трибуналу, передає УНН.
"РФ має негайно звільнити українські військові кораблі... і повернути їх під управління української сторони", - оголосив він.
Судді трибуналу віддали 19 голосів "за".
"19 голосів за 1 проти: РФ має негайно звільнити 24 затриманих українських військовослужбовців та дозволити їм повернутися до України", - вказав голова трибуналу.
У всіх випадках суддя Колодкін голосував проти.
Як повідомляв УНН, слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків проходили 10 травня у німецькому місті Гамбург.
Після виступу на слуханнях заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила журналістам, що суд з великою вірогідністю ухвалить рішення на користь України.
25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.