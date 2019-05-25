Україна буде домагатися звільнення моряків - адвокат

"Трибунал висловився чітко і недвозначно - кораблі і захоплені моряки повинні бути звільнені, негайно. Тому будь-яке зволікання з боку російської влади може стати причиною для політичного і економічного тиску з боку цивілізованого світу на російську владу", - заявив він.

Україна буде продовжувати вимагати від РФ звільнити полонених моряків, продовжив Полозов.

"Ми будемо долучати це рішення трибуналу, у тому числі в межах попереднього слідства і до тих судових засідань, які будуть проходити", - додав адвокат.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків.

Україна очікує від РФ швидкого виконання наказу трибуналу щодо звільнення моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.