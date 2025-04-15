Украл телефон у раненого: полиция задержала вора на месте ракетного удара в Сумах

После ракетного удара по самому центру Сум мужчина украл у тяжело раненого горожанина телефон. Вора задержали, ему грозит до восьми лет за решеткой. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Сумской области пишет УНН.

13 апреля, в день, когда наш город подвергся ракетному террору, и когда каждая минута могла стоить жизни, на месте правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который решил воспользоваться человеческим горем для собственного обогащения

Правоохранители отмечают, что ограбленный мужчина получил тяжелые травмы и находился в беспомощном состоянии. Однако полицейские оперативно заметили подозрительное поведение вора и задержали его. Во время осмотра у него был обнаружен похищенный телефон.

Следователи полиции сразу начали уголовное производство, и уже на следующий день мужчине было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения). За это злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы