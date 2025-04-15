Вкрав телефон у пораненого: поліція затримала крадія на місці ракетного удару в Сумах

Після ракетного удару по самому центру Сум чоловік вкрав у тяжко пораненого містянина телефон. Крадія затримали, йому загрожує до восьми років за ґратами. Про це повідомляє Головне управління нацполіції у Сумській області пише УНН.

13 квітня, у день, коли наше місто зазнало ракетного терору, й коли кожна хвилина могла коштувати життя, на місці правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який вирішив скористатися людським горем задля власного збагачення - йдеться у дописі.

Правоохоронці зазначають, що пограбований чоловік отримав тяжкі травми й знаходився у безпорадному стані. Проте поліцейські оперативно помітили підозрілу поведінку крадія та затримали його. Під час огляду у нього було виявлено викрадений телефон.

Слідчі поліції одразу розпочали кримінальне провадження, і вже наступного дня чоловікові було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). За це зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі - повідомили у поліції.

Нагадаємо

Ворог атакував цивільну інфраструктуру у середмісті Сум 13 квітня. 15 квітня стало відомо, що після ракетного удару рф у Сумах до медиків звернулося 125 людей, серед них 18 дітей, у лікарнях досі перебувають 44 особи, стан сімох - тяжкий.