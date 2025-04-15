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The Guardian

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Вкрав телефон у пораненого: поліція затримала крадія на місці ракетного удару в Сумах

Київ • УНН

 • 10568 перегляди

У Сумах затримали чоловіка, який вкрав телефон у тяжко пораненого після ракетного обстрілу міста. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Вкрав телефон у пораненого: поліція затримала крадія на місці ракетного удару в Сумах

Після ракетного удару по самому центру Сум чоловік вкрав у тяжко пораненого містянина телефон. Крадія затримали, йому загрожує до восьми років за ґратами. Про це повідомляє Головне управління нацполіції у Сумській області пише УНН.

13 квітня, у день, коли наше місто зазнало ракетного терору, й коли кожна хвилина могла коштувати життя, на місці правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який вирішив скористатися людським горем задля власного збагачення 

- йдеться у дописі.

Правоохоронці зазначають, що пограбований чоловік отримав тяжкі травми й знаходився у безпорадному стані. Проте поліцейські оперативно помітили підозрілу поведінку крадія та затримали його. Під час огляду у нього було виявлено викрадений телефон.

Слідчі поліції одразу розпочали кримінальне провадження, і вже наступного дня чоловікові було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). За це зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі 

- повідомили у поліції.

Нагадаємо

Ворог атакував цивільну інфраструктуру у середмісті Сум 13 квітня. 15 квітня стало відомо, що після ракетного удару рф у Сумах до медиків звернулося 125 людей, серед них 18 дітей, у лікарнях досі перебувають 44 особи, стан сімох - тяжкий.

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