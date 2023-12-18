Украл более 36 млн грн: завершено следствие в отношении бывшего руководителя Харьковского авиазавода
Киев • УНН
Завершено досудебное расследование в отношении бывшего руководителя украинского авиационного завода, обвиняемого в растрате более 36 млн грн за неоказанные услуги. Обвиняемый, вероятно, скрывается в россии или на оккупированных украинских территориях.
Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего руководителя Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, который, злоупотребляя своим служебным положением, согласно версии следствия, перевел более 36 млн грн за услуги, которые не предоставлялись. Об этом пишет Телеграмм-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.
Детали
В рамках досудебного расследования установлен ряд фактов:
1. В период с мая 2013 года по январь 2015 года чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, перевел средства предприятия в сумме 553,24 тыс. евро и более 1,93 млн долл. США за предоставление агентских услуг по продаже товаров военного назначения за границу, другому субъекту хозяйствования, которое находилось под контролем гражданина Германии. Согласно материалов следствия, никаких услуг украинское общество от другого субъекта хозяйствования не получало. Таким образом, обществу был нанесен ущерб, сумма которых, как указывается, достигает почти 30 млн гривен.
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2. В октябре 2014 года года чиновник продолжая действия, направленные на присвоение средств госпредприятия, подписал контракт с этим же субъектом хозяйствования на поставку заводу двух авиационных систем и обеспечил перевод госпредприятием предоплаты на сумму 472 тыс. долл. США. Как было установлено следствием, указанные средства лица присвоили. Для сокрытия преступных действий впоследствии было подписано дополнительное соглашение к контракту о невозможности поставки систем в ранее оговоренные сроки.
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Действия бывшего руководителя авиазавода квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины. Учитывая то, что указанное лицо скрывается от следствия на территории РФ и временно оккупированной территории Украины, в отношении него осуществлялось специальное досудебное расследование (in absentia).
Его сообщнику инкриминируется ч. 5 ст. 191 УК Украины. Расследование в отношении него выделено в в отдельное уголовное производство.
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Украл более 36 млн грн: завершено следствие в отношении бывшего руководителя Харьковского авиазавода
Завершено досудебное расследование в отношении бывшего руководителя украинского авиационного завода, обвиняемого в растрате более 36 млн грн за неоказанные услуги. Обвиняемый, вероятно, скрывается в россии или на оккупированных украинских территориях.
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