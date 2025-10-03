Украину охватит неоднородная погода: прогноз на выходные 4 и 5 октября

В выходные дни, 4-5 октября, в Украине будет неоднородная погода: самая холодная погода ожидается на западе, а самая теплая - на востоке и юго-востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

В западных областях в пределах +9+12 градусов; в северных областях +12+14 градусов; в центре Украины +12+18 градусов; на юге +15+19, в Крыму до +20 градусов; на востоке +15+18 градусов.

В субботу, 4 октября, дожди ожидаются в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Вечером осадки в виде дождей распространятся на центральную часть и на северные области: на остальной территории Украины - без осадков.

В воскресенье, 5 октября, дожди будут на юге (кроме Одесской области), а также на западе и, кое-где - на востоке.

В Киеве в течение выходных преимущественно без осадков, разве что вечером в субботу возможен небольшой дождь. Дневная температура воздуха будет колебаться в милосердных пределах, ожидается в столице +14, +15 градусов