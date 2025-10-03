$41.280.05
10:33 • 688 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 9058 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 14887 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 13276 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 14995 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
06:22 • 14317 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
06:14 • 14012 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 17829 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30585 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 52443 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Украину охватит неоднородная погода: прогноз на выходные 4 и 5 октября

Киев • УНН

 • 962 просмотра

На выходных, 4-5 октября, в Украине ожидается неоднородная погода: холоднее всего будет на западе (+9+12), теплее всего - на востоке и юго-востоке (+15+19, до +20 в Крыму). Дожди прогнозируются в субботу на юге, западе, в центре и на севере, а в воскресенье - на юге (кроме Одесской области), западе и местами на востоке.

Украину охватит неоднородная погода: прогноз на выходные 4 и 5 октября

В выходные дни, 4-5 октября, в Украине будет неоднородная погода: самая холодная погода ожидается на западе, а самая теплая - на востоке и юго-востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

В западных областях в пределах +9+12 градусов; в северных областях +12+14 градусов; в центре Украины +12+18 градусов; на юге +15+19, в Крыму до +20 градусов; на востоке +15+18 градусов.

В субботу, 4 октября, дожди ожидаются в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Вечером осадки в виде дождей распространятся на центральную часть и на северные области: на остальной территории Украины - без осадков.

В воскресенье, 5 октября, дожди будут на юге (кроме Одесской области), а также на западе и, кое-где - на востоке.

В Киеве в течение выходных преимущественно без осадков, разве что вечером в субботу возможен небольшой дождь. Дневная температура воздуха будет колебаться в милосердных пределах, ожидается в столице +14, +15 градусов

- уточнила Диденко.

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Черновицкая область
Николаевская область
Ивано-Франковская область
Одесская область
Крым
Украина
Киев