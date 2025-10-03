Україну охопить неоднорідна погода: прогноз на вихідні 4 і 5 жовтня
Київ • УНН
На вихідних, 4-5 жовтня, в Україні очікується неоднорідна погода: найхолодніше буде на заході (+9+12), найтепліше - на сході та південному сході (+15+19, до +20 у Криму). Дощі прогнозуються в суботу на півдні, заході, в центрі та на півночі, а в неділю - на півдні (крім Одещини), заході та подекуди на сході.
На вихідні дні, 4-5 жовтня, в Україні буде неоднорідна погода: найхолоднішою погода очікується на заході, а найтеплішою - на сході та південному сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.
Деталі
У західних областях в межах +9+12 градусів; у північних областях +12+14 градусів; у центрі України +12+18 градусів; на півдні +15+19, в Криму до +20 градусів; на сході +15+18 градусів.
В суботу, 4 жовтня, дощі очікуються в Одеській, Миколаївській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Ввечері опади у вигляді дощів поширяться на центральну частину та на північні області: на решті території України - без опадів.
У неділю, 5 жовтня, дощі будуть на півдні (окрім Одеської області), а також на заході і, подекуди - на сході.
У Києві впродовж вихідних переважно без опадів, хіба ввечері в суботу можливий невеликий дощ. Денна температура повітря коливатиметься в милосердних межах, очікується у столиці +14, +15 градусів
