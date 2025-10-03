Україну охопить неоднорідна погода: прогноз на вихідні 4 і 5 жовтня

На вихідні дні, 4-5 жовтня, в Україні буде неоднорідна погода: найхолоднішою погода очікується на заході, а найтеплішою - на сході та південному сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

У західних областях в межах +9+12 градусів; у північних областях +12+14 градусів; у центрі України +12+18 градусів; на півдні +15+19, в Криму до +20 градусів; на сході +15+18 градусів.

В суботу, 4 жовтня, дощі очікуються в Одеській, Миколаївській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Ввечері опади у вигляді дощів поширяться на центральну частину та на північні області: на решті території України - без опадів.

У неділю, 5 жовтня, дощі будуть на півдні (окрім Одеської області), а також на заході і, подекуди - на сході.

У Києві впродовж вихідних переважно без опадів, хіба ввечері в суботу можливий невеликий дощ. Денна температура повітря коливатиметься в милосердних межах, очікується у столиці +14, +15 градусів