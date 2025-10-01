Украину накроют умеренные дожди и холод: какой будет погода 1 октября

В среду, 1 октября, синоптики прогнозируют умеренные, в северной части небольшие дожди, на высокогорье Карпат мокрый снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает УНН.

Детали

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет от 5 до 10 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье и юге страны, там прогнозируют от 11 до 16 градусов тепла.

Ветер будет двигаться преимущественно с востока, а его скорость будет в пределах 7-12 м/с, стоит заметить, что в северо-восточной части местами ожидаем порывы ветра 15-20 м/с - говорится в сообщении.

В Киеве и области будет облачно, а также передают местами небольшой дождь. Температура воздуха будет достигать от 5 до 10 градусов тепла.

