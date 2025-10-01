Украину накроют умеренные дожди и холод: какой будет погода 1 октября

$41.320.16
30 сентября, 17:35
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
30 сентября, 13:32
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto30 сентября, 13:09 • 24644 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 69672 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 8286 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 14698 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 25590 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31 • 38089 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 31763 просмотра
Украину накроют умеренные дожди и холод: какой будет погода 1 октября

Киев • УНН

 • 186 просмотра

1 октября в Украине ожидаются умеренные дожди, в высокогорье Карпат мокрый снег. Температура воздуха составит от 5 до 10 градусов, на Закарпатье и юге до +16.

Украину накроют умеренные дожди и холод: какой будет погода 1 октября

В среду, 1 октября, синоптики прогнозируют умеренные, в северной части небольшие дожди, на высокогорье Карпат мокрый снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает УНН.

Детали

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет от 5 до 10 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье и юге страны, там прогнозируют от 11 до 16 градусов тепла.

Ветер будет двигаться преимущественно с востока, а его скорость будет в пределах 7-12 м/с, стоит заметить, что в северо-восточной части местами ожидаем порывы ветра 15-20 м/с

- говорится в сообщении.

В Киеве и области будет облачно, а также передают местами небольшой дождь. Температура воздуха будет достигать от 5 до 10 градусов тепла. 

День защитников и защитниц Украины и ветерана: что еще отмечают сегодня01.10.25, 05:53 • 238 просмотров

Вероника Марченко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Закарпатская область
Карпатские горы
Киев