Україну накриють помірні дощі та холод: якою буде погода 1 жовтня

30 вересня, 17:35 • 13934 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
30 вересня, 16:26 • 24326 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
30 вересня, 13:32 • 39155 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 34754 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 44303 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 69672 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 34023 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
30 вересня, 07:25 • 27581 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 24275 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21894 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 13:32 • 39155 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto30 вересня, 13:09 • 24643 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 69671 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
29 вересня, 14:44 • 80885 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 14:40 • 173049 перегляди
Україну накриють помірні дощі та холод: якою буде погода 1 жовтня

Київ • УНН

 • 184 перегляди

1 жовтня в Україні очікуються помірні дощі, на високогір'ї Карпат мокрий сніг. Температура повітря становитиме від 5 до 10 градусів, на Закарпатті та півдні до +16.

У середу, 1 жовтня, синоптики прогнозують помірні, у північній частині невеликі дощі, на високогір'ї Карпат мокрий сніг. Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає УНН.

Деталі

За інформацією від синоптиків, температура повітря вдень буде від 5 до 10 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті та півдні країни, там прогнозують від 11 до 16 градусів тепла.

Вітер рухатиметься переважно зі сходу, а його швидкість буде в межах 7-12 м/с, варто зауважити, що у північно-східній частині місцями очікуємо пориви вітру 15-20 м/с

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області буде хмарно, а також передають місцями невеликий дощ. Температура повітря сягатиме від 5 до 10 градусів тепла. 

День захисників і захисниць України та ветерана: що ще відзначають сьогодні01.10.25, 05:53 • 234 перегляди

Вероніка Марченко

Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Закарпатська область
Карпати
Київ