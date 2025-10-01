Україну накриють помірні дощі та холод: якою буде погода 1 жовтня
Київ • УНН
1 жовтня в Україні очікуються помірні дощі, на високогір'ї Карпат мокрий сніг. Температура повітря становитиме від 5 до 10 градусів, на Закарпатті та півдні до +16.
У середу, 1 жовтня, синоптики прогнозують помірні, у північній частині невеликі дощі, на високогір'ї Карпат мокрий сніг. Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає УНН.
Деталі
За інформацією від синоптиків, температура повітря вдень буде від 5 до 10 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті та півдні країни, там прогнозують від 11 до 16 градусів тепла.
Вітер рухатиметься переважно зі сходу, а його швидкість буде в межах 7-12 м/с, варто зауважити, що у північно-східній частині місцями очікуємо пориви вітру 15-20 м/с
У Києві та області буде хмарно, а також передають місцями невеликий дощ. Температура повітря сягатиме від 5 до 10 градусів тепла.
