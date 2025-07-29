Украину накроют дожди и грозы, на юге ожидается сильная жара - Гидрометцентр

Во вторник, 29 июля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, в Украине, кроме большинства районов Левобережья, ожидаются дожди, грозы, в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях днем 20-25°; на остальной территории днем 27-32°, на юге и юго-востоке страны сильная жара 35-38° - говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник будет облачно, дождливо, возможна гроза. Температура воздуха - 28-30°.

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