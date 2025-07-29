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Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
28 липня, 17:54 • 17601 перегляди
Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Україну накриють дощі та грози, на півдні очікується сильна спека - Гідрометцентр

Київ • УНН

 • 654 перегляди

У вівторок, 29 липня, в Україні очікуються дощі та грози, місцями значні. На півдні та південному сході країни прогнозується сильна спека до +38°.

Україну накриють дощі та грози, на півдні очікується сильна спека - Гідрометцентр

У вівторок, 29 липня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, в Україні, крім більшості районів Лівобережжя, очікуються дощі, грози, у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі.

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди град та шквали 15-20 м/с. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень 20-25°; на решті території вдень 27-32°, на півдні та південному сході країни сильна спека 35-38°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде хмарно, дощитиме, можлива гроза. Температура повітря - 28-30°.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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