Україну накриють дощі та грози, на півдні очікується сильна спека - Гідрометцентр

У вівторок, 29 липня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, в Україні, крім більшості районів Лівобережжя, очікуються дощі, грози, у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі.

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди град та шквали 15-20 м/с. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень 20-25°; на решті території вдень 27-32°, на півдні та південному сході країни сильна спека 35-38° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде хмарно, дощитиме, можлива гроза. Температура повітря - 28-30°.

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