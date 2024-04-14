Украинцы не пострадали в результате атаки Ирана на Израиль - посол

Информация о пострадавших в результате массированной атаки Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля не поступала. Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил в комментарии "Суспільному", передает УНН.

Фактически поврежден один инфраструктурный объект на военной базе. Ранения получила одна женщина. Не релевантный вопрос получили ли украинцы ранения, повреждения. Такой информации нет и, скорее всего, уже не будет - заявил Корнийчук.

Посол отметил, что сбивание воздушных целей было очень эффективным.

"Точной статистики нет, но выглядит так, что абсолютное большинство ракет, которая была выпущена из Ирана, с территории Сирии, и из Ирака, были сбиты вне территории Израиля. В операции, кроме израильских, участвовали британские, французские, американские военные",- сказал.

Корнийчук напомнил что Иран ранее использовал свои прокси на территории Йемена, Сирии и Ирака. Сегодня же они "били на прямую". "В том же числе их прокси же делали основные удары, но ракетные шли непосредственно из Ирана", - подчеркнул посол.

Дипломат добавил, что Служба тыла, соответствующее подразделение израильских ВС, которые работают с мирным населением, объявляли предварительно о мерах безопасности, которые должны быть приняты гражданскими.

"Аэропорт Бен-Гурион снова открыт и работает. Сегодня не работают только детские учебные заведения", - резюмировал Корнийчук.

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