Украинцы могут получить второй транш на восстановление жилья через "Дію": полный алгоритм действий

$41.780.04
48.840.13
ukenru
Дополнительные сессии НМТ: кто может принять участие и как подать документы
08:14 • 7880 просмотра
Дополнительные сессии НМТ: кто может принять участие и как подать документы
Эксклюзив
07:47 • 18542 просмотра
«Эту воду в принципе нельзя употреблять»: подробности массового отравления на Закарпатье
06:59 • 19320 просмотра
Белорусский вертолет сбил российский ударный дрон, летевший в Украину - источники
06:07 • 23361 просмотра
Спецпредставитель Трампа Келлог прибыл в Украину: на повестке дня - оружие и санкции
Эксклюзив
06:03 • 26041 просмотра
Почему ежи стали активны днем: признак ли это экологических проблем в Украине
14 июля, 04:09 • 34787 просмотра
Трамп сегодня объявит о предоставлении Украине наступательного оружия - Axios
13 июля, 18:39 • 35953 просмотра
США предоставят рекордное количество оружия Украине и примут самые жесткие санкции против РФ - сенатор Грэм
Эксклюзив
13 июля, 06:45 • 53180 просмотра
Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля
12 июля, 18:07 • 79101 просмотра
Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф
12 июля, 17:25 • 99862 просмотра
Зеленский встретился с Умеровым: говорили о дронах и, вероятно, новом назначении
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
2м/с
34%
750мм
Популярные новости
Мерц: 30% тарифы Трампа ударят по немецкому экспорту «в самое сердце»14 июля, 00:46 • 33034 просмотра
"Путин приятно разговаривает, а потом всех бомбит": Трамп пообещал Украине ракеты к Patriot14 июля, 01:09 • 11765 просмотра
Путин жалуется на безразличие Запада к интересам России14 июля, 02:10 • 28177 просмотра
Атака россиян на Сумщину: есть погибшие и раненые, разрушены дома06:11 • 25868 просмотра
Переговоры о прекращении войны: россия обвиняет Украину и США в "нежелании договариваться"07:12 • 5440 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 251571 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 246419 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 229921 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 248005 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 276353 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Олег Синегубов
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черновцы
Львов
Реклама
УНН Lite
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 32403 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 30245 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 115694 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 80066 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль11 июля, 15:30 • 83563 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Лекарственные средства

Украинцы могут получить второй транш на восстановление жилья через "Дію": полный алгоритм действий

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Украинцы, чьи дома были уничтожены, могут получить второй транш на восстановление жилья через "Дію". Для этого необходимо подготовить документацию, начать работы и потратить 90% первого транша.

Украинцы могут получить второй транш на восстановление жилья через "Дію": полный алгоритм действий

Украинцы могут получить второй транш на строительство нового жилья в рамках программы "єВідновлення" - причем, это можно сделать с помощью мобильного приложения "Дія". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Детали

Государство поможет построить новое жилье тем, кто имеет земельный участок и чьи дома были уничтожены в результате российского вторжения. Выплату могут получить:

  • владельцы уничтоженных частных домов;
    • владельцы зарегистрированных земельных участков;
      • люди, которые выбрали именно денежную выплату на новое строительство.

        Для получения второго транша необходимо:

        • подготовить проектную и сметную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства и загрузить ее в Единую государственную электронную систему в сфере строительства;
          • начать строительные работы;
            • потратить 90% средств из первого транша;
              • подать уведомление об изменении персональных данных в уведомлении о начале строительных работ. Это можно делать через ЦПАУ или портал "Дія";
                • подать уведомление о готовности к промежуточной верификации. Это можно сделать через портал "Дія" в разделе "єВідновлення" - "Выплата на строительство". Необходимо загрузить подтверждающие документы и фото строительства.

                  Документацию должен подготовить сертифицированный специалист. Для проверки нужны фото процесса и подтверждающие документы. После этого местная комиссия проверяет объект и принимает решение о втором транше.

                  Напомним

                  УНН сообщал, что более 2,2 миллиона украинцев, преимущественно женщины и дети, получили "жизненно важную" денежную помощь от УВКБ ООН для восстановления поврежденного жилья.

                  Евгений Устименко

                  Евгений Устименко

                  ОбществоВойнаНедвижимость
                  Украина
                  Tesla
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  S&P 500
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  ,
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Brent Oil
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Gold
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  ,
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Gas TTF
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9