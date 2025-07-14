Украинцы могут получить второй транш на восстановление жилья через "Дію": полный алгоритм действий
Киев • УНН
Украинцы, чьи дома были уничтожены, могут получить второй транш на восстановление жилья через "Дію". Для этого необходимо подготовить документацию, начать работы и потратить 90% первого транша.
Украинцы могут получить второй транш на строительство нового жилья в рамках программы "єВідновлення" - причем, это можно сделать с помощью мобильного приложения "Дія". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.
Детали
Государство поможет построить новое жилье тем, кто имеет земельный участок и чьи дома были уничтожены в результате российского вторжения. Выплату могут получить:
- владельцы уничтоженных частных домов;
- владельцы зарегистрированных земельных участков;
- люди, которые выбрали именно денежную выплату на новое
строительство.
Для получения второго транша необходимо:
- подготовить проектную и сметную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства и загрузить ее в Единую государственную электронную систему в сфере строительства;
- начать строительные работы;
- потратить 90% средств из первого транша;
- подать уведомление об изменении персональных данных в уведомлении о начале строительных работ. Это можно делать через ЦПАУ или портал "Дія";
- подать уведомление о готовности к промежуточной верификации. Это можно сделать через портал "Дія" в разделе "єВідновлення" - "Выплата
на строительство". Необходимо загрузить подтверждающие документы и фото
строительства.
Документацию должен подготовить сертифицированный специалист. Для проверки нужны фото процесса и подтверждающие документы. После этого местная комиссия проверяет объект и принимает решение о втором транше.
Напомним
УНН сообщал, что более 2,2 миллиона украинцев, преимущественно женщины и дети, получили "жизненно важную" денежную помощь от УВКБ ООН для восстановления поврежденного жилья.