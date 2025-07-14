Украинцы могут получить второй транш на восстановление жилья через "Дію": полный алгоритм действий

Украинцы могут получить второй транш на строительство нового жилья в рамках программы "єВідновлення" - причем, это можно сделать с помощью мобильного приложения "Дія". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Детали

Государство поможет построить новое жилье тем, кто имеет земельный участок и чьи дома были уничтожены в результате российского вторжения. Выплату могут получить:

владельцы уничтоженных частных домов;

владельцы зарегистрированных земельных участков;

люди, которые выбрали именно денежную выплату на новое строительство.

Для получения второго транша необходимо:

подготовить проектную и сметную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства и загрузить ее в Единую государственную электронную систему в сфере строительства;

начать строительные работы;

потратить 90% средств из первого транша;

подать уведомление об изменении персональных данных в уведомлении о начале строительных работ. Это можно делать через ЦПАУ или портал "Дія";

подать уведомление о готовности к промежуточной верификации. Это можно сделать через портал "Дія" в разделе "єВідновлення" - "Выплата на строительство". Необходимо загрузить подтверждающие документы и фото строительства.

Документацию должен подготовить сертифицированный специалист. Для проверки нужны фото процесса и подтверждающие документы. После этого местная комиссия проверяет объект и принимает решение о втором транше.

Напомним

УНН сообщал, что более 2,2 миллиона украинцев, преимущественно женщины и дети, получили "жизненно важную" денежную помощь от УВКБ ООН для восстановления поврежденного жилья.