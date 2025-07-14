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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Українці можуть отримати другий транш на відновлення житла через "Дію": повний алгоритм дій

Київ • УНН

 • 1204 перегляди

Українці, чиї будинки були знищені, можуть отримати другий транш на відновлення житла через "Дію". Для цього необхідно підготувати документацію, розпочати роботи та витратити 90% першого траншу.

Українці можуть отримати другий транш на відновлення житла через "Дію": повний алгоритм дій

Українці можуть отримати другий транш на будівництво нового житла в рамках програми "єВідновлення" - причому, це можна зробити за допомогою мобільного додатку "Дія". Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Деталі

Держава допоможе збудувати нове житло тим, хто має земельну ділянку і чиї будинки були знищені внаслідок російського вторгнення. Виплату можуть отримати:

  • власники знищених приватних будинків;
    • власники зареєстрованих земельних ділянок;
      • люди, які обрали саме грошову виплату на нове будівництво.

        Для отримання другого траншу необхідно:

        • підготувати проектну і кошторисну документацію відповідно до вимог чинного законодавства і завантажити її в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва;
          • розпочати будівельні роботи;
            • витратити 90% коштів з першого траншу;
              • подати повідомлення про зміну персональних даних у повідомленні про початок будівельних робіт. Це можна робити через ЦНАП або портал "Дія";
                • подати повідомлення про готовність до проміжної верифікації. Це можна зробити через портал "Дія" в розділі "єВідновлення" - "Виплата на будівництво". Необхідно завантажити підтверджуючі документи і фото будівництва.

                  Документацію має підготувати сертифікований фахівець. Для перевірки потрібні фото процесу і підтверджуючі документи. Після цього місцева комісія перевіряє об’єкт і ухвалює рішення щодо другого траншу.

                  Нагадаємо

                  УНН повідомляв, що понад 2,2 мільйона українців, переважно жінки та діти, отримали "життєво важливу" грошову допомогу від УВКБ ООН для відновлення пошкодженого житла.

                  Євген Устименко

                  Євген Устименко

                  СуспільствоВійнаНерухомість
                  Україна
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