Українці можуть отримати другий транш на відновлення житла через "Дію": повний алгоритм дій

Українці можуть отримати другий транш на будівництво нового житла в рамках програми "єВідновлення" - причому, це можна зробити за допомогою мобільного додатку "Дія". Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Деталі

Держава допоможе збудувати нове житло тим, хто має земельну ділянку і чиї будинки були знищені внаслідок російського вторгнення. Виплату можуть отримати:

власники знищених приватних будинків;

власники зареєстрованих земельних ділянок;

люди, які обрали саме грошову виплату на нове будівництво.

Для отримання другого траншу необхідно:

підготувати проектну і кошторисну документацію відповідно до вимог чинного законодавства і завантажити її в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва;

розпочати будівельні роботи;

витратити 90% коштів з першого траншу;

подати повідомлення про зміну персональних даних у повідомленні про початок будівельних робіт. Це можна робити через ЦНАП або портал "Дія";

подати повідомлення про готовність до проміжної верифікації. Це можна зробити через портал "Дія" в розділі "єВідновлення" - "Виплата на будівництво". Необхідно завантажити підтверджуючі документи і фото будівництва.

Документацію має підготувати сертифікований фахівець. Для перевірки потрібні фото процесу і підтверджуючі документи. Після цього місцева комісія перевіряє об’єкт і ухвалює рішення щодо другого траншу.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що понад 2,2 мільйона українців, переважно жінки та діти, отримали "життєво важливу" грошову допомогу від УВКБ ООН для відновлення пошкодженого житла.