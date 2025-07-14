Українці можуть отримати другий транш на відновлення житла через "Дію": повний алгоритм дій
Київ • УНН
Українці, чиї будинки були знищені, можуть отримати другий транш на відновлення житла через "Дію". Для цього необхідно підготувати документацію, розпочати роботи та витратити 90% першого траншу.
Українці можуть отримати другий транш на будівництво нового житла в рамках програми "єВідновлення" - причому, це можна зробити за допомогою мобільного додатку "Дія". Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Деталі
Держава допоможе збудувати нове житло тим, хто має земельну ділянку і чиї будинки були знищені внаслідок російського вторгнення. Виплату можуть отримати:
- власники знищених приватних будинків;
- власники зареєстрованих земельних ділянок;
- люди, які обрали саме грошову виплату на нове
будівництво.
Для отримання другого траншу необхідно:
- підготувати проектну і кошторисну документацію відповідно до вимог чинного законодавства і завантажити її в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва;
- розпочати будівельні роботи;
- витратити 90% коштів з першого траншу;
- подати повідомлення про зміну персональних даних у повідомленні про початок будівельних робіт. Це можна робити через ЦНАП або портал "Дія";
- подати повідомлення про готовність до проміжної верифікації. Це можна зробити через портал "Дія" в розділі "єВідновлення" - "Виплата
на будівництво". Необхідно завантажити підтверджуючі документи і фото
будівництва.
Документацію має підготувати сертифікований фахівець. Для перевірки потрібні фото процесу і підтверджуючі документи. Після цього місцева комісія перевіряє об’єкт і ухвалює рішення щодо другого траншу.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що понад 2,2 мільйона українців, переважно жінки та діти, отримали "життєво важливу" грошову допомогу від УВКБ ООН для відновлення пошкодженого житла.