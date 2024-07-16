На тех военнообязанных граждан Украины за рубежом, которые не обновили военно-учетные данные до 16 июля, также будут накладывать административные штрафы. Об этом в интервью на YouTube-канале "Есть вопросы" заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает УНН.

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В то же время она признала, что с гражданами, которые находятся за рубежом ситуация несколько сложнее.

Создается постановление об административном правонарушении, постановление должен принять человек, он должен оплатить штраф - заявила чиновница.

По словам Черногоренко, украинцы за рубежом "сохраняют связь с государством", поэтому должны выполнять свои конституционные обязанности.

Минобороны уточнило процедуру выписывания штрафов за необновленные данные

не может быть какого-то выделения. Все так же - административная ответственность. Просто государству будет немножко сложнее реализовать это. Учитывая то, что люди вынуждены были покинуть свое государство - убеждает заместитель министра обороны.

Напомним

Представитель Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Ирина Гарбуз, заявила - если военнообязанный не платит штраф за необновленные данные, дело может быть передано в органы государственной исполнительной службы, что может привести к аресту имущества или счетов должника.