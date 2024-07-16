Киев • УНН
Украинским военнообязанным за рубежом, которые не обновят свои военно-учетные данные до 16 июля, грозят административные штрафы с возможным арестом имущества или счетов, если штрафы не будут оплачены.
На тех военнообязанных граждан Украины за рубежом, которые не обновили военно-учетные данные до 16 июля, также будут накладывать административные штрафы. Об этом в интервью на YouTube-канале "Есть вопросы" заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает УНН.
Детали
В то же время она признала, что с гражданами, которые находятся за рубежом ситуация несколько сложнее.
Создается постановление об административном правонарушении, постановление должен принять человек, он должен оплатить штраф
По словам Черногоренко, украинцы за рубежом "сохраняют связь с государством", поэтому должны выполнять свои конституционные обязанности.
Минобороны уточнило процедуру выписывания штрафов за необновленные данные16 июля 2024, 10:44 • 16916 просмотров
не может быть какого-то выделения. Все так же - административная ответственность. Просто государству будет немножко сложнее реализовать это. Учитывая то, что люди вынуждены были покинуть свое государство
Напомним
Представитель Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Ирина Гарбуз, заявила - если военнообязанный не платит штраф за необновленные данные, дело может быть передано в органы государственной исполнительной службы, что может привести к аресту имущества или счетов должника.