В министерстве обороны объяснили, как будут выписывать штрафы за несвоевременное обновление данных и о процедуре их обжалования. Об этом рассказала подполковник юстиции, представитель Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Ирина Гарбуз, пишет УНН.

Те граждане, которые не успели обновить свои военно-учетные данные могут быть привлечены к административной ответственности. Автоматически штрафы выписываться не будут, потому что в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях наложение штрафа предусматривается в течение трех месяцев с даты выявления правонарушения, но не более года с даты совершения такого правонарушения - говорит Гарбуз.

По ее словам, за каждое нарушение предусмотрен один штраф. Полномочия на привлечение к административной ответственности за не обновление данных воинского учета делегированы ТЦК и СП. Уполномоченные должностные лица этих органов отвечают за составление административных протоколов, сбор материалов дела и их представление на рассмотрение руководителю, который решает вопрос о привлечении лиц к ответственности.

Все граждане, кто не согласен с наложенным взысканием, имеют право обратиться в суд для обжалования постановления о привлечении к административной ответственности. Сделать это необходимо в течение 10 дней со дня вынесения постановления. При рассмотрении дела в суде за не обновление военно-учетных данных человек не может быть привлечен к ответственности повторно - говорит она.

Напомним

Услугами мобильного приложения "Резерв+", территориальных центров комплектации и центров предоставления административных услуг для обновления персональных данных и оформления военно-учетных документов воспользовались уже более чотири миллиона украинцев.