Украинский ветеран Сергей Янюк четвертый день голодает на Майдане в Киеве: что требует

Украинский ветеран Сергей Янюк по позывной "Латыш" четвертый день голодает на Майдане Независимости в Киеве, чтобы привлечь внимание к проблемам вокруг строительства Национального военного мемориального кладбища. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook страницу Янюка.

20 мая начал свою акцию голодовки на Майдане против захоронений воинов в воде без независимого зарубежного исследования земель НВМК, жду Президента с письмом, который будет гарантировать, что традиционных захоронений не будет без исследований - написал Янюк.

В видеообращении он обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что боролся не только с нашествием оккупантов, но и с чиновниками в тылу.

Проблема в строительстве Национального военного мемориального кладбища. Воинов собираются хоронить в воде. Минветеранов и Кабмин нарушили все законы. На сегодня они проиграли три суда. Только украинские три суда они проиграли. Сейчас начинается борьба ЕС и учреждений ЕС против Украины. Несколько дней назад Минветеранов уже получило оригинал письма от Бернской конвенции с запросом к проведению исследований, чтобы как минимум найти альтернативу по вопросам экологии нашей страны. Они шокированы действиями нашего государства по уничтожению экологии. Я шокирован тем, что мои собратья будут хоронить в воде, где они будут успешно гнить, и части их тел будут попадать в реки Киевщины и Днепр. Вся Киевщина будет пить эту воду и мыться в душе частицами тел павших воинов - сказал Янюк.

Он заявил, что требованиями акции голодовки является личная встреча с Зеленским, чтобы рассказать о проблеме со строительством НВМК, а также ветеран требует от Президента личных гарантий, что на территории кладбища не появится ни одного традиционного захоронения до того, как проведут зарубежную независимую экспертизу, которая докажет, что там можно хоронить павших.

На сегодня и я, и архитекторы, и умные люди, и гидрологи ГСЧС считают, что это большая ошибка - добавил Янюк.

Добавим

На днях в сети появилось видео, на котором Янюк пришел в полицию, которая задержала его товарища. На видео видно, как ветеран хотел зайти в помещение, однако правоохранители начали его выталкивать, в результате чего военный падает на землю, а к нему подходят медики.

В полиции заявили, что "никаких противоправных действий в отношении участников происшествия совершено не было".

Так, во время патрулирования города ночью полицейские обнаружили в центре Киева двух мужчин – ветерана, который сообщил, что намерен ночевать на улице возле мемориала с флагами, установленными в память павшим Героям, а также его товарища, который находился с ним. Мужчинам было сообщено о запрете пребывания на улице во время комендантского часа, на что активист отреагировал агрессивно. После его доставили в Шевченковское управление полиции, где полицейские составили в отношении него протокол об административном правонарушении. Через некоторое время в управление полиции прибыл ветеран, который хотел ворваться в одно из служебных помещений. Правоохранители пытались успокоить мужчину, но на просьбу прекратить свои действия он не реагировал. В какой-то момент он упал на пол, после чего полицейские вызвали к нему скорую медицинскую помощь - заявили в полиции.

Правоохранители подчеркнули, что все время в отделе велось видеонаблюдение, а действия сотрудников полиции не противоречили нормам законодательства.

Напомним

Графика захоронений на Национальном военном мемориальном кладбище пока нет. Договоры будут подписывать после завершения строительства первого комплекса, ожидаемого 8 мая, по мере поступления обращений.