Український ветеран Сергій Янюк четвертий день голодує на Майдані у Києві: що вимагає

Український ветеран Сергій Янюк на позивний "Латиш" четвертий день голодує на Майдані Незалежності у Києві, щоб привернути увагу до проблем довкола будівництва Національного військового меморіального кладовища. Про це пише УНН з посиланням на Facebook сторінку Янюка.

20 травня розпочав свою акцію голодування на Майдані проти поховань воїнів у воді без незалежного закордонного дослідження земель НВМК, чекаю на Президента з листом, котрий буде гарантувати, що традиційних поховань не буде без досліджень - написав Янюк.

У відеозверненні він звернувся до Президента України Володимира Зеленського, заявивши, що боровся не лише із навалою окупантів, а й із чиновниками в тилу.

Проблема в будівництві Національного військового меморіального кладовищі. Воїнів збираються ховати у воді. Мінветеранів та Кабмін порушили всі закони. На сьогодні вони програли три суди. Тільки українські три суди вони програли. Зараз починається боротьба ЄС та установ ЄС проти України. Кілька днів тому Мінветеранів вже отримало оригінал листа від Бернської конвенції із запитом до проведення досліджень, щоби якмінімум знайти альтернативу щодо питань екології нашої країни. Вони шоковані діями нашої держави щодо знищення екології. Я шокований щодо того, що моїх побратимів будуть ховати у воді, де вони будуть успішно гнити, та частини їх тіл будуть потрапляти в річки Київщини та Дніпро. Вся Київщина буде пити цю воду та митися в душі частками тіл полеглих воїнів - сказав Янюк.

Він заявив, що вимогами акції голодування є особиста зустріч із Зеленським, щоб розповісти про проблему з будівництвом НВМК, а також ветеран вимагає від Президента особистих гарантій, що на території кладовища не з’явиться жодного традиційного поховання до того, як проведуть закордонну незалежну експертизу, яка доведе, що там можна ховати полеглих.

На сьогодні і я, і архітектори, і розумні люди, і гідрологи ДСНС вважають, що це велика помилка - додав Янюк.

Додамо

Днями в мережі з’явилося відео, на якому Янюк прийшов до поліції, яка затримала його товариша. На відео видно, як ветеран хотів зайти до приміщення, проте правоохоронці почали його виштовхувати, внаслідок чого військовий падає на землю, а до нього підходять медики.

У поліції заявили, що "жодних протиправних дій відносно учасників події скоєно не було".

Так, під час патрулювання міста вночі поліцейські виявили у центрі Києва двох чоловіків – ветерана, який повідомив, що має намір ночувати на вулиці біля меморіалу з прапорами, встановленими у пам’ять полеглим Героям, а також його товариша, котрий перебував із ним. Чоловікам було повідомлено щодо заборони перебування на вулиці під час комендантської години, на що активіст відреагував агресивно. Після його було доставлено до Шевченківського управління поліції, де поліцейські склали відносно нього протокол про адміністративне правопорушення. Через деякий час до управління поліції прибув ветеран, котрий хотів увірватись у одне зі службових приміщень. Правоохоронці намагались заспокоїти чоловіка, втім на прохання припинити свої дії, він не реагував. У якийсь момент він впав на підлогу, після чого поліцейські викликали до нього швидку медичну допомогу - заявили в поліції.

Правоохоронці наголосили, що весь час у відділі велось відеоспостереження, а дії працівників поліції не суперечили нормам законодавства.

Нагадаємо

Графіка поховань на Національному військовому меморіальному кладовищі наразі немає. Договори підписуватимуть після завершення будівництва першого комплексу, очікуваного 8 травня, по мірі надходження звернень.