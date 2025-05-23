Український ветеран Сергій Янюк четвертий день голодує на Майдані у Києві: що вимагає

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив
14:43 • 47112 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

14:05 • 48429 перегляди

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

23 травня, 12:17 • 47536 перегляди

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

23 травня, 11:54 • 62885 перегляди

"Він був всюди свій": у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

Ексклюзив
23 травня, 11:31 • 57899 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

Ексклюзив
23 травня, 10:55 • 49712 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

23 травня, 09:52 • 49678 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Ексклюзив
23 травня, 08:36 • 46382 перегляди

Як обрати надійний сонцезахисний засіб для дітей і дорослих: поради дерматолога

23 травня, 07:04 • 162011 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 06:30 • 67156 перегляди

Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
44%
747мм
Популярнi новини

"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

23 травня, 09:25 • 108554 перегляди

Побиття ветерана на Львівщині: 103-тя бригада ТрО вимагає покарання для нападників

23 травня, 10:16 • 31479 перегляди

Трамп погрожує Apple податками, якщо iPhone вироблятимуть не в США

23 травня, 12:05 • 101204 перегляди

Гол Мессі як витвір мистецтва: аукціонний дім представить унікальний AI-проєкт, присвячений легендарному моменту у футболі

14:47 • 19544 перегляди

Зірка "Гаррі Поттера" Віктор Крам пережив екстрену операцію

15:23 • 16597 перегляди
Публікації

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

14:43 • 47113 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 162012 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 257592 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 337632 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 325630 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Рустем Умєров

Олександр Штубб

Лисак Сергій Петрович

Рефат Чубаров

Лев XIV

Актуальні місця

Туреччина

Київ

Стамбул

Європа

Ватикан

Реклама
УНН Lite

Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

18:15 • 2680 перегляди

Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча

17:58 • 3376 перегляди

Зірка "Гаррі Поттера" Віктор Крам пережив екстрену операцію

15:23 • 16833 перегляди

Гол Мессі як витвір мистецтва: аукціонний дім представить унікальний AI-проєкт, присвячений легендарному моменту у футболі

14:47 • 19780 перегляди

"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

23 травня, 09:25 • 108800 перегляди
Актуальне

Telegram

Шахед-136

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба

Facebook

TikTok

Український ветеран Сергій Янюк четвертий день голодує на Майдані у Києві: що вимагає

Київ • УНН

 • 3388 перегляди

Сергій Янюк голодує, вимагаючи зустрічі з Президентом щодо будівництва Національного військового меморіального кладовища. Він наполягає на незалежній експертизі земель.

Український ветеран Сергій Янюк четвертий день голодує на Майдані у Києві: що вимагає

Український ветеран Сергій Янюк на позивний "Латиш" четвертий день голодує на Майдані Незалежності у Києві, щоб привернути увагу до проблем довкола будівництва Національного військового меморіального кладовища. Про це пише УНН з посиланням на Facebook сторінку Янюка.

20 травня розпочав свою акцію голодування на Майдані проти поховань воїнів у воді без незалежного закордонного дослідження земель НВМК, чекаю на Президента з листом, котрий буде гарантувати, що традиційних поховань не буде без досліджень 

- написав Янюк.

У відеозверненні він звернувся до Президента України Володимира Зеленського, заявивши, що боровся не лише із навалою окупантів, а й із чиновниками в тилу.

Проблема в будівництві Національного військового меморіального кладовищі. Воїнів збираються ховати у воді. Мінветеранів та Кабмін порушили всі закони. На сьогодні вони програли три суди. Тільки українські три суди вони програли. Зараз починається боротьба ЄС та установ ЄС проти України. Кілька днів тому Мінветеранів вже отримало оригінал листа від Бернської конвенції із запитом до проведення досліджень, щоби якмінімум знайти альтернативу щодо питань екології нашої країни. Вони шоковані діями нашої держави щодо знищення екології. Я шокований щодо того, що моїх побратимів будуть ховати у воді, де вони будуть успішно гнити, та частини їх тіл будуть потрапляти в річки Київщини та Дніпро. Вся Київщина буде пити цю воду та митися в душі частками тіл полеглих воїнів 

- сказав Янюк.

Він заявив, що вимогами акції голодування є особиста зустріч із Зеленським, щоб розповісти про проблему з будівництвом НВМК, а також ветеран вимагає від Президента особистих гарантій, що на території кладовища не з’явиться жодного традиційного поховання до того, як проведуть закордонну незалежну експертизу, яка доведе, що там можна ховати полеглих.

На сьогодні і я, і архітектори, і розумні люди, і гідрологи ДСНС вважають, що це велика помилка 

- додав Янюк.

Додамо

Днями в мережі з’явилося відео, на якому Янюк прийшов до поліції, яка затримала його товариша. На відео видно, як ветеран хотів зайти до приміщення, проте правоохоронці почали його виштовхувати, внаслідок чого військовий падає на землю, а до нього підходять медики.

У поліції заявили, що "жодних протиправних дій відносно учасників події скоєно не було".

Так, під час патрулювання міста вночі поліцейські виявили у центрі Києва двох чоловіків – ветерана, який повідомив, що має намір ночувати на вулиці біля меморіалу з прапорами, встановленими у пам’ять полеглим Героям, а також його товариша, котрий перебував із ним. Чоловікам було повідомлено щодо заборони перебування на вулиці під час комендантської години, на що активіст відреагував агресивно. Після його було доставлено до Шевченківського управління поліції, де поліцейські склали відносно нього протокол про адміністративне правопорушення. Через деякий час до управління поліції прибув ветеран, котрий хотів увірватись у одне зі службових приміщень. Правоохоронці намагались заспокоїти чоловіка, втім на прохання припинити свої дії, він не реагував. У якийсь момент він впав на підлогу, після чого поліцейські викликали до нього швидку медичну допомогу 

- заявили в поліції.

Правоохоронці наголосили, що весь час у відділі велось відеоспостереження, а дії працівників поліції не суперечили нормам законодавства.

Нагадаємо

Графіка поховань на Національному військовому меморіальному кладовищі наразі немає. Договори підписуватимуть після завершення будівництва першого комплексу, очікуваного 8 травня, по мірі надходження звернень.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна
Європейський Союз
Владимир Зеленский
Україна
Київ
Brent
$64.94
Bitcoin
$108,789.70
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,361.44
Ethereum
$2,577.88