Украинский «Руслан» завершил модернизацию и отправился в Германию

Украинское авиационное предприятие "Антонов" завершило модернизацию транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан" и переправило его в Германию. Об этом информирует акционерное общество "Антонов", передает УНН.

Из-за полномасштабной агрессии России в 2022 году работы были частично приостановлены: на тот момент самолет находился в разобранном состоянии. Однако даже в самых сложных условиях войны команда АО "АНТОНОВ" смогла возобновить работы и завершить модернизацию в июне 2025 года. - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по глубокой модернизации самолета начались в 2021 году.

Целью была замена российских комплектующих на комплектующие украинского и западного производства.

Напомним

11 июля над Киевом пролетел транспортный самолет Ан-124 "Руслан" с бортовым номером UR82073, вызвав оживленную реакцию в сети.

Председатель Профсоюза работников авиастроения Ярема Жугаевич подчеркнул важность сохранения человеческого потенциала и гособоронзаказа для авиационной отрасли Украины. Отрасль модернизирует технику, разрабатывает дроны и поддерживает боевую авиацию, создавая 8-12 рабочих мест в смежных секторах.

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