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Украинский «Руслан» завершил модернизацию и отправился в Германию

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Предприятие «Антонов» завершило модернизацию транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан», заменив российские комплектующие. Самолет, работы над которым начались в 2021 году и были приостановлены из-за войны, переправлен в Германию.

Украинский «Руслан» завершил модернизацию и отправился в Германию

Украинское авиационное предприятие "Антонов" завершило модернизацию транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан" и переправило его в Германию. Об этом информирует акционерное общество "Антонов", передает УНН.

Из-за полномасштабной агрессии России в 2022 году работы были частично приостановлены: на тот момент самолет находился в разобранном состоянии. Однако даже в самых сложных условиях войны команда АО "АНТОНОВ" смогла возобновить работы и завершить модернизацию в июне 2025 года.

- говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по глубокой модернизации самолета начались в 2021 году.

Целью была замена российских комплектующих на комплектующие украинского и западного производства.

Напомним

11 июля над Киевом пролетел транспортный самолет Ан-124 "Руслан" с бортовым номером UR82073, вызвав оживленную реакцию в сети. 

Председатель Профсоюза работников авиастроения Ярема Жугаевич подчеркнул важность сохранения человеческого потенциала и гособоронзаказа для авиационной отрасли Украины. Отрасль модернизирует технику, разрабатывает дроны и поддерживает боевую авиацию, создавая 8-12 рабочих мест в смежных секторах.

Авиалинии Антонова получили международную награду: детали11.06.25, 10:12 • 2922 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Технологии
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