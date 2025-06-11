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Авиалинии Антонова получили международную награду: детали

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Авиалинии Антонова получили престижную награду от The Heavy Lift Group за выдающиеся достижения в сфере перевозки негабаритных грузов. С начала войны компания выполнила более 260 рейсов.

Авиалинии Антонова получили международную награду: детали

Авиалинии Антонова (Antonov Airlines), работающие за границей, получили престижную награду за вклад в развитие мирового рынка сверхтяжелых перевозок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал УкрОборонПром.

Детали

Предприятие получило награду на международной конференции ассоциации The Heavy Lift Group (THLG), членом которой является Antonov Airlines. Награда THLG признает выдающиеся достижения в сфере перевозки негабаритных и сверхтяжелых грузов.

Как отметили в компании, награда является подтверждением влиятельности и лидерства бренда.

Высокое признание – подтверждение влиятельности бренда и лидерства Antonov Airlines и их способности качественно работать на мировом уровне

– отмечает УкрОборонПром.

Также в УкрОборонПроме сообщили, что с начала полномасштабного вторжения авиакомпания Акционерного общества "Антонов" выполнила более 260 рейсов с гражданскими и военными грузами.

Дополнительно

Награда от THLG вручается компаниям, которые демонстрируют мастерство, инновационность и надежность в выполнении сложных логистических операций.

Участие в THLG является признанием высоких стандартов и профессионализма на глобальном рынке тяжелого транспорта.

Справка

The Heavy Lift Group – международная группа компаний, специализирующихся на тяжелом транспорте и объединяющих свои силы для предоставления наилучшего опыта и услуг в соответствии с потребностями клиентов.

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения04.06.25, 17:12 • 57630 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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