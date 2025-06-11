Авиалинии Антонова получили международную награду: детали
Киев • УНН
Авиалинии Антонова получили престижную награду от The Heavy Lift Group за выдающиеся достижения в сфере перевозки негабаритных грузов. С начала войны компания выполнила более 260 рейсов.
Авиалинии Антонова (Antonov Airlines), работающие за границей, получили престижную награду за вклад в развитие мирового рынка сверхтяжелых перевозок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал УкрОборонПром.
Детали
Предприятие получило награду на международной конференции ассоциации The Heavy Lift Group (THLG), членом которой является Antonov Airlines. Награда THLG признает выдающиеся достижения в сфере перевозки негабаритных и сверхтяжелых грузов.
Как отметили в компании, награда является подтверждением влиятельности и лидерства бренда.
Высокое признание – подтверждение влиятельности бренда и лидерства Antonov Airlines и их способности качественно работать на мировом уровне
Также в УкрОборонПроме сообщили, что с начала полномасштабного вторжения авиакомпания Акционерного общества "Антонов" выполнила более 260 рейсов с гражданскими и военными грузами.
Дополнительно
Награда от THLG вручается компаниям, которые демонстрируют мастерство, инновационность и надежность в выполнении сложных логистических операций.
Участие в THLG является признанием высоких стандартов и профессионализма на глобальном рынке тяжелого транспорта.
Справка
The Heavy Lift Group – международная группа компаний, специализирующихся на тяжелом транспорте и объединяющих свои силы для предоставления наилучшего опыта и услуг в соответствии с потребностями клиентов.
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