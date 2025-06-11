Авіалінії Антонова отримали міжнародну нагороду: деталі
Київ • УНН
Авіалінії Антонова отримали престижну нагороду від The Heavy Lift Group за визначні досягнення у сфері перевезення негабаритних вантажів. З початку війни компанія виконала понад 260 рейсів.
Авіалінії Антонова (Antonov Airlines), які працюють за кордоном, отримали престижну нагороду за внесок у розвиток світового ринку надважких перевезень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал УкрОборонПром.
Деталі
Підприємство отримало відзнаку на міжнародній конференції асоціації The Heavy Lift Group (THLG), членом якої є Antonov Airlines. Нагорода THLG визнає визначні досягнення у сфері перевезення негабаритних і надважких вантажів.
Як зазначили в компанії, відзнака є підтвердженням впливовості та лідерства бренду.
Високе визнання – підтвердження впливовості бренду й лідерства Antonov Airlines та їх здатності якісно працювати на світовому рівні
Також в УкрОборонПромі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення авіакомпанія Акціонерного товариства "Антонов" виконала понад 260 рейсів з цивільними та військовими вантажами.
Додатково
Нагорода від THLG вручається компаніям, які демонструють майстерність, інноваційність та надійність у виконанні складних логістичних операцій.
Участь у THLG є визнанням високих стандартів і професіоналізму на глобальному ринку важкого транспорту.
Довідка
The Heavy Lift Group – міжнародна група компаній, що спеціалізуються на важкому транспорті та об'єднують свої сили для надання найкращого досвіду і послуг відповідно до потреб клієнтів.
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