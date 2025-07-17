Український "Руслан" завершив модернізацію та вирушив до Німеччини
Київ • УНН
Підприємство "Антонов" завершило модернізацію транспортного літака Ан-124-100 "Руслан", замінивши російські комплектуючі. Літак, роботи над яким почалися у 2021 році та були призупинені через війну, переправлено до Німеччини.
Українське авіаційне підприємство "Антонов" завершило модернізацію транспортного літака Ан-124-100 "Руслан" та переправило його до Німеччини. Про це інформує акціонерне товариство "Антонов", передає УНН.
Через повномасштабну агресію росії у 2022 році роботи були частково призупинені: на той момент літак перебував у розібраному стані. Проте навіть у найскладніших умовах війни, команда АТ "АНТОНОВ" змогла відновити роботи та завершити модернізацію у червні 2025 року
Зазначається, що роботи з глибокої модернізації літака почалися у 2021 році.
Метою була заміна російських комплектуючих на комплектуючі українського та західного виробництва.
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