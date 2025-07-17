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Український "Руслан" завершив модернізацію та вирушив до Німеччини

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Підприємство "Антонов" завершило модернізацію транспортного літака Ан-124-100 "Руслан", замінивши російські комплектуючі. Літак, роботи над яким почалися у 2021 році та були призупинені через війну, переправлено до Німеччини.

Український "Руслан" завершив модернізацію та вирушив до Німеччини

Українське авіаційне підприємство "Антонов" завершило модернізацію транспортного літака Ан-124-100 "Руслан" та переправило його до Німеччини. Про це інформує акціонерне товариство "Антонов", передає УНН.

Через повномасштабну агресію росії у 2022 році роботи були частково призупинені: на той момент літак перебував у розібраному стані. Проте навіть у найскладніших умовах війни, команда АТ "АНТОНОВ" змогла відновити роботи та завершити модернізацію у червні 2025 року

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи з глибокої модернізації літака почалися у 2021 році.

Метою була заміна російських комплектуючих на комплектуючі українського та західного виробництва.

Нагадаємо

11 липня, над Києвом пролетів транспортний літак Ан-124 "Руслан" з бортовим номером UR82073, викликавши жваву реакцію в мережі. 

Голова Профспілки працівників авіабудування Ярема Жугаєвич наголосив на важливості збереження людського потенціалу та держоборонзамовлення для авіаційної галузі України. Галузь модернізує техніку, розробляє дрони та підтримує бойову авіацію, створюючи 8-12 робочих місць у суміжних секторах.

Авіалінії Антонова отримали міжнародну нагороду: деталі11.06.25, 10:12 • 2922 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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