Український "Руслан" завершив модернізацію та вирушив до Німеччини

Українське авіаційне підприємство "Антонов" завершило модернізацію транспортного літака Ан-124-100 "Руслан" та переправило його до Німеччини. Про це інформує акціонерне товариство "Антонов", передає УНН.

Через повномасштабну агресію росії у 2022 році роботи були частково призупинені: на той момент літак перебував у розібраному стані. Проте навіть у найскладніших умовах війни, команда АТ "АНТОНОВ" змогла відновити роботи та завершити модернізацію у червні 2025 року - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи з глибокої модернізації літака почалися у 2021 році.

Метою була заміна російських комплектуючих на комплектуючі українського та західного виробництва.

Нагадаємо

11 липня, над Києвом пролетів транспортний літак Ан-124 "Руслан" з бортовим номером UR82073, викликавши жваву реакцію в мережі.

Голова Профспілки працівників авіабудування Ярема Жугаєвич наголосив на важливості збереження людського потенціалу та держоборонзамовлення для авіаційної галузі України. Галузь модернізує техніку, розробляє дрони та підтримує бойову авіацію, створюючи 8-12 робочих місць у суміжних секторах.

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