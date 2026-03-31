Украинский ледокол «Ноосфера» впервые доставил экспедицию и груз на британскую антарктическую станцию «Ротера»

Украина развивает сотрудничество с Британской антарктической службой (British Antarctic Survey, BAS). В частности, в этом сезоне украинский ледокол "Ноосфера" впервые доставил экспедицию и груз на крупнейшую британскую антарктическую станцию "Ротера". Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook, пишет УНН.

Отмечается, что "Ротера" расположена южнее украинской станции "Академик Вернадский", а продолжительность перехода судном между ними составляет один день.

Британская база действует круглогодично, там работают два вида экспедиций — зимняя и сезонная. "Ноосфера" доставила на "Ротеру" 7 будущих зимовщиков и забрала оттуда 35 специалистов сезона и прошлой летней команды - делятся подробностями в НАНЦ.

Также украинские полярники проинформировали, что BAS имеет собственное современное судно "Сэр Дэвид Аттенборо", которое обслуживает все британские полярные станции: как арктические, так и антарктические. Кроме этого, корабль обеспечивает различные исследования в океане.

Учитывая значительные расстояния между станциями, BAS привлекает к обслуживанию некоторых из них суда полярных соседей... Для Украины логистическое сотрудничество между BAS и НАНЦ является важным, ведь укрепляет отношения нашего государства и Великобритании, показывает ценность совместного использования полярной инфраструктуры и взаимоподдержки в Антарктике - подчеркнули в НАНЦ.

Также украинские и британские ученые провели новые совместные исследования с борта "Ноосферы". В сотрудничестве с командой международного проекта POLOMINTS они проводили океанографические измерения и отбирали пробы морской воды. Результаты этих исследований будут иметь большое значение для понимания влияния климатических изменений на прибрежную Антарктику.

В НАНЦ добавили, что сейчас продолжается пятый антарктический сезон "Ноосферы", в котором происходит сотрудничество с рядом стран. Кроме Великобритании, это также Мексика, Колумбия, Польша, Чехия и США.

