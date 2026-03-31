Эксклюзив
16:58 • 5286 просмотра
Кто из пенсионеров получит повышение с 1 апреля и почему не все это почувствуют
14:32 • 12644 просмотра
ЕС готовит новые правила для украинцев после 2027 года – защиту могут ограничить
Эксклюзив
12:52 • 16987 просмотра
В Офисе Генпрокурора подтвердили, что направили в Израиль запрос на экстрадицию Миндича
31 марта, 12:21 • 19871 просмотра
"Хороших новостей" нет: Каллас заявила об отсутствии пока решения по кредиту в €90 млрд для Украины
31 марта, 11:48 • 19341 просмотра
Средняя зарплата в Украине выросла на 1% за месяц: кто и где зарабатывает больше всего
Эксклюзив
30 марта, 17:17 • 36584 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 126509 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
30 марта, 13:48 • 62679 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 62524 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 61500 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
Украинский ледокол «Ноосфера» впервые доставил экспедицию и груз на британскую антарктическую станцию «Ротера»

Киев • УНН

 • 2166 просмотра

Судно доставило 7 зимовщиков и забрало 35 специалистов с британской базы. Ученые также провели совместные океанографические исследования в рамках проекта POLOMINTS.

Украинский ледокол «Ноосфера» впервые доставил экспедицию и груз на британскую антарктическую станцию «Ротера»

Украина развивает сотрудничество с Британской антарктической службой (British Antarctic Survey, BAS). В частности, в этом сезоне украинский ледокол "Ноосфера" впервые доставил экспедицию и груз на крупнейшую британскую антарктическую станцию "Ротера". Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что "Ротера" расположена южнее украинской станции "Академик Вернадский", а продолжительность перехода судном между ними составляет один день.

Британская база действует круглогодично, там работают два вида экспедиций — зимняя и сезонная. "Ноосфера" доставила на "Ротеру" 7 будущих зимовщиков и забрала оттуда 35 специалистов сезона и прошлой летней команды

- делятся подробностями в НАНЦ.

Также украинские полярники проинформировали, что BAS имеет собственное современное судно "Сэр Дэвид Аттенборо", которое обслуживает все британские полярные станции: как арктические, так и антарктические. Кроме этого, корабль обеспечивает различные исследования в океане.

Учитывая значительные расстояния между станциями, BAS привлекает к обслуживанию некоторых из них суда полярных соседей... Для Украины логистическое сотрудничество между BAS и НАНЦ является важным, ведь укрепляет отношения нашего государства и Великобритании, показывает ценность совместного использования полярной инфраструктуры и взаимоподдержки в Антарктике

- подчеркнули в НАНЦ.

Также украинские и британские ученые провели новые совместные исследования с борта "Ноосферы". В сотрудничестве с командой международного проекта POLOMINTS они проводили океанографические измерения и отбирали пробы морской воды. Результаты этих исследований будут иметь большое значение для понимания влияния климатических изменений на прибрежную Антарктику.

В НАНЦ добавили, что сейчас продолжается пятый антарктический сезон "Ноосферы", в котором происходит сотрудничество с рядом стран. Кроме Великобритании, это также Мексика, Колумбия, Польша, Чехия и США.

