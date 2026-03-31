Український криголам "Ноосфера" вперше доставив експедицію і вантаж до британської антарктичної станції "Ротера"

Україна розвиває співпрацю з Британською антарктичною службою (British Antarctic Survey, BAS). Зокрема цього сезону український криголам "Ноосфера" вперше доставив експедицію та вантаж до найбільшої британської антарктичної станції "Ротера". Про це повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook, пише УНН.

Зазначається, що "Ротера" розташована південніше української станції "Академік Вернадський", а тривалість переходу судном між ними становить один день.

Британська база діє цілорічно, там працюють два види експедицій — зимова та сезонна. "Ноосфера" доправила до "Ротери" 7 майбутніх зимівників та забрала звідти 35 фахівців сезону та минулої річної команди - діляться подробицями у НАНЦ.

Також українські полярники поінформували, що BAS має власне сучасне судно "Сер Девід Аттенборо", яке обслуговує всі британські полярні станції: як арктичні, так і антарктичні. Окрім цього, корабель забезпечує різні дослідження в океані.

Враховуючи значні відстані між станціями, BAS залучає до обслуговування деяких із них судна полярних сусідів... Для України логістична співпраця між BAS та НАНЦ є важливою, адже зміцнює відносини нашої держави та Великої Британії, показує цінність спільного використання полярної інфраструктури та взаємопідтримки в Антарктиці - наголосили у НАНЦ.

Також українські та британські науковці провели нові спільні дослідження з борту "Ноосфери". У співпраці з командою міжнародного проєкту POLOMINTS вони робили океанографічні вимірювання та відбирали проби морської води. Результати цих досліджень матимуть велике значення для розуміння впливу кліматичних змін на прибережну Антарктику.

У НАНЦ додали, що нині триває п’ятий антарктичний сезон "Ноосфери", у якому відбувається співпраця з низкою країн. Окрім Великої Британії, це також Мексика, Колумбія, Польща, Чехія та США.

