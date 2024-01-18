Одесса остается главным логистическим хабом: Кипер назвал результаты работы зернового коридора

В июле прошлого года россия заблокировала работу "зернового коридора". Впрочем, благодаря усилиям президента Владимира Зеленского экспорт украинской агропродукции не прекратился - Одесская область нарастила поставки зерна через альтернативный коридор. Об этом в эфире марафона "Единые новости" заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

После того, как в июле россияне в одностороннем порядке заблокировали работу коридора, по указанию, благодаря характеру и волевому решению президента была поставлена задача всем нам, КМУ, ВСУ обеспечить работу нашего логистического центра, а Одесса именно таким является и всегда была. В результате, за прошлый год было перевалено более 15 млн тонн продукции, что на 15-20% больше показателя 2022 года. Большая часть экспорта - это экспорт зерна. Поэтому сегодня этот коридор работает, военные обеспечивают его работу, работу логистического хаба - заявил он.

Также Кипер рассказал о работе пункта пропуска "Рени-Джюрджюлешть" (станция "Рени").

"Он работает в штатном режиме. Если очереди какие-то и возникают - то это не искусственные очереди, а такие, которые просто зависят от дня недели или времени суток", - сообщил он.