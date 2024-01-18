Одеса залишається головним логістичним хабом: Кіпер назвав результати роботи зернового коридору

У липні торік росія заблокувала роботу "зернового коридору". Втім, завдяки зусиллям президента Володимира Зеленського експорт української агропродукції не припинився – Одещина наростила поставки зерна через альтернативний коридор. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Після того, як в липні росіяни в односторонньому порядку заблокували роботу коридору, за вказівкою, завдяки характеру і вольовому рішенню президента була поставлена задача всім нам, КМУ, ЗСУ забезпечити роботу нашого логістичного центру, а Одеса саме таким являється і завжди була. В результаті, за минулий рік було перевалено понад 15 млн тонн продукції, що на 15-20% більше показника 2022 року. Більша частина експорту - це експорт зерна. Тому сьогодні цей коридор працює, військові забезпечують його роботу, роботу логістичного хабу - заявив він.

Також Кіпер розповів про роботу пункту пропуску "Рені-Джюрджюлешть"(станція "Рені").

"Він працює в штатному режимі. Якщо черги якісь і виникають - то це не штучні черги, а такі, які просто залежать від дня тижня чи часу доби", - повідомив він.