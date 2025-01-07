Украинские яхтсмены завоевали медали на соревнованиях в Испании

Украинские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки на международных парусных соревнованиях, состоявшихся в Испании. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Детали

Представители нашей страны завоевали призовые места в нескольких классах и показали достойные результаты в сильной конкуренции.

В классе ILCA 7 серебряную награду получил Андрей Вердиш, закончив регату среди лидеров. Даниил Райчук занял пятое место, обеспечив себе место в топ-5.

В классе «парусная доска IQFoil» украинские спортсмены также выступили успешно. Александр Менделенко завершил соревнования вторым, а в категории U-23 одержал победу. Тигран Даниелян, Андрей Гусенко и Тимур Даниелян показали стабильные результаты, заняв восьмое, десятое и одиннадцатое места соответственно.

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