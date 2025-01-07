Украинские яхтсмены завоевали медали на соревнованиях в Испании
Киев • УНН
Украинские спортсмены завоевали призовые места на международных парусных соревнованиях в Испании. Андрей Вердиш получил серебро в классе ILCA 7, а Александр Менделенко стал вторым в классе IQFoil и победил в категории U-23.
Украинские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки на международных парусных соревнованиях, состоявшихся в Испании. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Детали
Представители нашей страны завоевали призовые места в нескольких классах и показали достойные результаты в сильной конкуренции.
В классе ILCA 7 серебряную награду получил Андрей Вердиш, закончив регату среди лидеров. Даниил Райчук занял пятое место, обеспечив себе место в топ-5.
В классе «парусная доска IQFoil» украинские спортсмены также выступили успешно. Александр Менделенко завершил соревнования вторым, а в категории U-23 одержал победу. Тигран Даниелян, Андрей Гусенко и Тимур Даниелян показали стабильные результаты, заняв восьмое, десятое и одиннадцатое места соответственно.
Украинские яхтсмены получили "золото" и "серебро" на парусной регате Kieler Week 20241 июл. 2024, 15:24 • 19515 просмотров