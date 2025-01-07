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Украинские яхтсмены завоевали медали на соревнованиях в Испании

Украинские яхтсмены завоевали медали на соревнованиях в Испании

Киев  •  УНН

 • 1405 просмотра

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Украинские спортсмены завоевали призовые места на международных парусных соревнованиях в Испании. Андрей Вердиш получил серебро в классе ILCA 7, а Александр Менделенко стал вторым в классе IQFoil и победил в категории U-23.

Украинские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки на международных парусных соревнованиях, состоявшихся в Испании. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Детали

Представители нашей страны завоевали призовые места в нескольких классах и показали достойные результаты в сильной конкуренции. 

В классе ILCA 7 серебряную награду получил Андрей Вердиш, закончив регату среди лидеров. Даниил Райчук занял пятое место, обеспечив себе место в топ-5. 

В классе «парусная доска IQFoil» украинские спортсмены также выступили успешно. Александр Менделенко завершил соревнования вторым, а в категории U-23 одержал победу. Тигран Даниелян, Андрей Гусенко и Тимур Даниелян показали стабильные результаты, заняв восьмое, десятое и одиннадцатое места соответственно. 

Украинские яхтсмены получили "золото" и "серебро" на парусной регате Kieler Week 20241 июл. 2024, 15:24 • 19515 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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