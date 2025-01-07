Українські яхтсмени здобули медалі на змаганнях в Іспанії
Київ • УНН
Українські спортсмени вибороли призові місця на міжнародних вітрильних змаганнях в Іспанії. Андрій Вердиш здобув срібло в класі ILCA 7, а Олександр Менделенко став другим у класі IQFoil та переміг у категорії U-23.
Українські спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки на міжнародних вітрильних змаганнях, що відбулися в Іспанії. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.
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Представники нашої країни вибороли призові місця у кількох класах і показали гідні результати у сильній конкуренції.
У класі ILCA 7 срібну нагороду здобув Андрій Вердиш, закінчивши регату серед лідерів. Данило Райчук посів п'яте місце, забезпечивши собі місце у топ-5.
У класі "вітрильна дошка IQFoil" українські спортсмени також виступили успішно. Олександр Менделенко завершив змагання другим, а в категорії U-23 здобув перемогу. Тігран Данієлян, Андрій Гусенко та Тімур Данієлян показали стабільні результати, посівши восьме, десяте та одинадцяте місця відповідно.
Українські яхтсмени здобули "золото" та "срібло" на вітрильній регаті Kieler Week 202401.07.24, 18:24 • 19687 переглядiв