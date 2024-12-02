Украинские военные взяли в плен 11 российских солдат во время боя в Курской области рф
Киев • УНН
80-я десантно-штурмовая бригада взяла в плен 11 российских военных во время боя на территории РФ. Пленные оказались бывшими заключенными, которые подписали контракт с ВС РФ и были брошены командованием во время неудачного штурма.
80 десантно-штурмовая бригада опубликовала видеоматериалы, где можно услышать рассказ бойцов, бывших заключенных, подписавших контракт с ВС рф.
Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.
11 пленных россиян во время боя на Курщине - 80 десантно-штурмовая бригада продолжает пополнять обменный фонд.
Во время одного из неудачных вражеских штурмов, львовские десантники уничтожили оккупантов, некоторые бежали, а те, кто уцелел и спрятался, были взяты в плен подразделением Галицкой бригады
Обнародован видео рассказ бойцов, бывших заключенных, подписавших контракт и попавших в 11 десантно-штурмовую бригаду армии рф.
Одному из подразделений поставили задачу захватить населенный пункт подконтрольный ВСУ, где также находится российское гражданское население.
Плохо подготовленных и плохо оснащенных бывших заключенных бросили умирать, как пушечное мясо, а их командование сбежало как только начался бой, передает канал 80 ОДШБр.
Напомним
Бойцы ССО провели успешную спецоперацию на Курском направлении, нанеся значительные потери противнику. В плен попали десятки военнослужащих 810-й бригады морской пехоты рф.
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