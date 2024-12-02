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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские военные взяли в плен 11 российских солдат во время боя в Курской области рф

Украинские военные взяли в плен 11 российских солдат во время боя в Курской области рф

Киев  •  УНН

 • 2105 просмотра

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80-я десантно-штурмовая бригада взяла в плен 11 российских военных во время боя на территории РФ. Пленные оказались бывшими заключенными, которые подписали контракт с ВС РФ и были брошены командованием во время неудачного штурма.

80 десантно-штурмовая бригада опубликовала видеоматериалы, где можно услышать рассказ бойцов, бывших заключенных, подписавших контракт с ВС рф.

Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

11 пленных россиян во время боя на Курщине - 80 десантно-штурмовая бригада продолжает пополнять обменный фонд.

Во время одного из неудачных вражеских штурмов, львовские десантники уничтожили оккупантов, некоторые бежали, а те, кто уцелел и спрятался, были взяты в плен подразделением Галицкой бригады

- говорится в сообщении.   
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Обнародован видео рассказ бойцов, бывших заключенных, подписавших контракт и попавших в 11 десантно-штурмовую бригаду армии рф. 

Одному из подразделений поставили задачу захватить населенный пункт подконтрольный ВСУ, где также находится российское гражданское население.

Плохо подготовленных и плохо оснащенных бывших заключенных бросили умирать, как пушечное мясо, а их командование сбежало как только начался бой, передает канал 80 ОДШБр.

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Бойцы ССО провели успешную спецоперацию на Курском направлении, нанеся значительные потери противнику. В плен попали десятки военнослужащих 810-й бригады морской пехоты рф.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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