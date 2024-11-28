Враг расстрелял еще четырех украинских военнопленных в Покровском районе

Российские оккупанты в Покровском районе расстреляли еще четырех украинских военнопленных, начато расследование, передает УНН со ссылкой на офис Генерального прокурора.

Детали

По оперативным данным, 22 ноября 2024 года представители вс рф осуществили наступление на позицию Вооруженных Сил Украины, расположенную вблизи с. Петровка Покровского района. Во время вражеского штурма четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины вынужденно сдались в плен. Сразу после этого оккупанты открыли по ним огонь на поражение из автоматического оружия.

"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

россияне расстреляли пятерых украинских военнопленных на Запорожье - офис Генпрокурора