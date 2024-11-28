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россияне расстреляли пятерых украинских военнопленных на Запорожье - офис Генпрокурора

россияне расстреляли пятерых украинских военнопленных на Запорожье - офис Генпрокурора

Киев  •  УНН

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Правоохранители расследуют факт расстрела пятерых украинских военнопленных вблизи Новодаровки на Запорожье. Установлено подразделение армии рф, причастное к преступлению, и получено видео доказательства инцидента.

Правоохранители начали расследование по факту расстрела врагом пятерых украинских военнопленных вблизи Новодаровки на Запорожье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на офис Генерального прокурора. 

По предварительным данным, 24 ноября 2024 года вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района Запорожской области, где продолжаются активные боевые действия, военнослужащие Вооруженных сил рф осуществили расстрел пятерых украинских защитников из шести, взятых в плен

- говорится в сообщении ОГП.

Как сообщается, правоохранители установили подразделение армии оккупантов, военнослужащие которого сейчас проверяются на причастность к этому преступлению. Также следователи получили видеозапись, на которой зафиксирован момент расстрела.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее УНН сообщал, что в Донецкой области оккупанты взяли в плен и расстреляли 5 украинских военных, которые укрылись в частном доме. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье