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Украинские военные показали эффектное уничтожение оккупантов и вражеской техники на Харьковщине

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Бойцы ОТГ "Харьков" показали кадры уничтожения российских оккупантов и их техники. Пограничники ликвидировали минометным расчетом оккупанта, а группа "Сармат" сожгла УАЗ FPV-дроном.

Украинские военные показали эффектное уничтожение оккупантов и вражеской техники на Харьковщине

Бойцы Оперативно-тактической группировки "Харьков" показали кадры уничтожения оккупантов и вражеской техники. Об этом сообщает УНН.

Детали

Так, воины объединенных сил Железной бригады продолжают ежедневно отправлять россиян "в ад всеми возможными способами".

Сегодняшнюю огневую хронику открывают побратимы-пограничники. Их минометный расчет точным выстрелом укоротил бессмысленную жизнь кацапа, бежавшего по полю к посадке

- говорится в подписи к видео.

В другом месте дронари группы "Сармат" дивизиона самоходных гаубиц "Акация" нашли в лесу и ударом FPV-дрона сожгли автомобиль УАЗ ("буханка").

Горело так хорошо, что дым был виден за несколько километров

- отметили украинские военные.

В другом эпизоде бойцов показывают ликвидацию трех оккупантов в районе одного из приграничных сел Харьковщины "вблизи огородов", которые "не думали, что рядом с грядками притаились наши мины".

Напомним

В начале июля украинский истребитель МиГ-29 двумя ударами высокоточных авиабомб уничтожил российскую переправу на временно оккупированной территории Запорожской области. На видео зафиксировано, как авиабомбы попадают по временной переправе, наведенной на месте уничтоженного автомобильного моста, уничтожая важный логистический объект.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что провела уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост - на этот раз под водой.

Разведчики ГУР показали уникальные кадры уничтожения блиндажей на Лиманском направлении11.07.25, 05:36 • 3223 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Украина
Харьков
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