Українські військові показали ефектне знищення окупантів та ворожої техніки на Харківщині

Бійці Оперативно-тактичного угруповання "Харків" показали кадри знищення окупантів та ворожої техніки. Про це повідомляє УНН.

Так, воїни об'єднаних сил Залізної бригади продовжуюсь щодня відправляти росіян "до пекла усіма можливими способами".

- йдеться у підписі до відео.

Сьогоднішню вогневу хроніку відкривають побратими-прикордонники. Їхній мінометний розрахунок влучним пострілом вкоротив безглузде життя кацапа, що біг полем до посадки

В іншому місці дронарі групи "Сармат" дивізіону самохідних гаубиць "Акація" знайшли в лісі та ударом FPV-дрона спалили автомобіль УАЗ ("буханка").

Горіло так добре, що дим було видно за кілька кілометрів