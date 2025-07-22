Українські військові показали ефектне знищення окупантів та ворожої техніки на Харківщині
Київ • УНН
Бійці ОТУ "Харків" показали кадри знищення російських окупантів та їхньої техніки. Прикордонники ліквідували мінометним розрахунком окупанта, а група "Сармат" спалила УАЗ FPV-дроном.
Бійці Оперативно-тактичного угруповання "Харків" показали кадри знищення окупантів та ворожої техніки. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Так, воїни об'єднаних сил Залізної бригади продовжуюсь щодня відправляти росіян "до пекла усіма можливими способами".
Сьогоднішню вогневу хроніку відкривають побратими-прикордонники. Їхній мінометний розрахунок влучним пострілом вкоротив безглузде життя кацапа, що біг полем до посадки
В іншому місці дронарі групи "Сармат" дивізіону самохідних гаубиць "Акація" знайшли в лісі та ударом FPV-дрона спалили автомобіль УАЗ ("буханка").
Горіло так добре, що дим було видно за кілька кілометрів
В іншому епізоді біців показують ліквідацію трьох окупантів в районі одного з прикордонних сіл Харківщини "поблизу городів", які "не думали, що поруч з грядками причаїлися наші міни".
Нагадаємо
На початку липня український винищувач МиГ-29 двома ударами високоточних авіабомб знищив російську переправу на тимчасово окупованій території Запорізької області. На відео зафіксовано, як авіабомби влучають по тимчасовій переправі, наведеної на місці знищеного автомобільного мосту, знищуючи важливий логістичний об’єкт.
Раніше Служба безпеки України повідомила, що провела унікальну спецоперацію та втретє вразила Кримський міст - цього разу під водою.
Розвідники ГУР показали унікальні кадри знищення бліндажів на Лиманському напрямку11.07.25, 05:36 • 3223 перегляди