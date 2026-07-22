Украинские военные отрабатывают противоминные операции на учениях Sea Breeze - Генштаб
Киев • УНН
Украинские военные на учениях Sea Breeze в Великобритании отрабатывают противоминные операции по стандартам НАТО. Штаб тактической группы проходит оценку второго уровня НАТО.
В Великобритании продолжается морская фаза международных учений Exercise Sea Breeze, в ходе которых украинские военные отрабатывают противоминные операции по стандартам НАТО. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.
Во время морской фазы учений Sea Breeze украинский штаб тактической группы противоминных кораблей осуществил операцию по разминированию определенного района на подходах к порту Портленд
По сценарию учений, из-за резкого изменения обстановки и вероятной повторной постановки мин противником, основные силы были переориентированы в другую часть района проведения операции.
Соответственно, офицеры штаба тактической группы должны были в сжатые сроки разработать план дальнейших действий, определить новые маршруты и поставить задачи корабельной группировке.
В море украинские противоминные корабли отработали полный цикл действий - поиск, классификацию, идентификацию миноподобных объектов и их уничтожение.
Отмечается, что украинские офицеры уже имеют значительный практический опыт разминирования акваторий в боевых условиях, что отмечают и международные партнеры. Также союзники высоко оценили уровень подготовки украинских экипажей.
В этом году украинский штаб проходит оценку второго уровня НАТО (NEL-2), которая должна подтвердить его совместимость с силами Альянса и готовность к интеграции в постоянные противоминные группы НАТО.
Отдельно экипажи кораблей "Мариуполь" и "Мелитополь" уже успешно прошли оценку, продемонстрировав высокий уровень подготовки и соответствие процедур и документации стандартам НАТО.
К учениям также привлечены корабли Франции, Великобритании, Литвы и Польши, которые выполняют задачи под координацией украинского штаба и совместно отрабатывают противоминные операции.
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